El moment en què Joan Laporta es va plantejar retirar-se de la presidència del Barça
Pla Seqüència
- Joan Laporta es va plantejar abandonar el càrrec durant la seva primera etapa com a president del Futbol Club Barcelona
- El dirigent blaugrana assegura que "el Barça no ha comprat mai un àrbitre"
Amb l’arribada de Joan Laporta a la presidència del Futbol Club Barcelona l’any 2003, el Barça es convertia en un dels primers clubs europeus de primera línia a enfrontar-se a un grup d’ultres propis. La primera etapa de lideratge de l'actual president passarà a la història, entre altres coses, pel veto d’accés als hooligans Boixos Nois al Camp Nou per conductes violentes.
L’expulsió efectiva del grup ultra es va fer efectiva a principis de 2004, poc després que comencés la seva primera etapa com a president de l’entitat. Tot i que la junta directiva es mantingués ferma en el veto, el president assegura al programa presentat per Jordi Basté que es va plantejar retirar-se.
Amenaces de mort
A conseqüència del veto als Boixos Nois, Laporta i el seu entorn van rebre amenaces de mort i, durant un temps, el president es va haver de desplaçar amb escorta policial. El que va fer que es plantegés abandonar el càrrec, però, no va ser el perill que corria, sinó que les amenaces també van arribar a la seva família i coneguts més propers. Els seus tres fills, en aquell moment tots menors de deu anys, havien d’anar acompanyats per dispositius de seguretat.
Davant les amenaces, el dirigent blaugrana va reunir a la seva família per demanar-los si creien que hauria de plegar, perquè “la prioritat eren ells”, tot i que feia molt poc que era al càrrec. Finalment, va decidir no abandonar: “Els vaig veure animats a fer-ho, a mi suposo que també em veien amb il·lusió.” Ara, amb perspectiva, creu que, tot i que no s’adonaven de la magnitud de la situació, aquella etapa va ajudar els seus fills a “espavilar-se”.
El retorn de Laporta
La batalla contra els grups violents és tan sols una de les coses que ha marcat la trajectòria de Joan Laporta en les seves dues etapes com a president del Futbol Club Barcelona. A la llista de les seves fites també hi figuren el fitxatge de Ronaldinho i el de Pep Guardiola, el pacte amb Unicef per aparèixer a les samarretes.
Ara, el president encara l’últim any i escaig del seu mandat després de tornar al club el 2021, coincidint amb marxa de Leo Messi. No va ser fins poc abans de les eleccions que va decidir aventurar-se per segon cop perquè, després de la primera etapa, “no pensava que tornaria al Barça”.
Durant la pandèmia, Laporta volia veure si es presentava una persona més jove amb qui ell es pogués identificar, però “això no va passar”. Pensava, juntament amb el seu entorn de confiança, que podien “revertir la situació nefasta, sobretot l’econòmica”, i van decidir animar-se. Confessa està satisfet amb el seu retorn: “Hem salvat el Barça, estem en un procés de recuperació econòmica i vull recuperar el Barça en tots els àmbits”.