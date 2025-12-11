Iñaki Urdangarin: "A la presó vaig perdre un dels amors de la meva vida"
Pla Seqüència
- Iñaki Urdangarin explica com ha afectat la presó a les seves relacions personals
- L'entrevista inèdita a l'exjugador d'handbol i exmarit de la infanta Cristina a La 2Cat en 3 frases
Un any i escaig després d’acabar de complir condemna, Iñaki Urdangarin reflexiona sobre el que ha après durant la seva experiència a la presó en una entrevista inèdita a La 2Cat. L’exjugador d'handbol va passar mil dies i mil nits privat de llibertat abans d’aconseguir el tercer grau i tornar a la seva Vitòria natal. Una de les conseqüències que més lamenta de tot aquest procés, segons explica a Pla seqüència, és el final del seu matrimoni amb la infanta Cristina: “A la presó vaig perdre un dels amors de la meva vida, la Cristina”. Afegeix que va ser “un període molt dur” i que li sap greu perquè és una persona que estima molt.
Pèrdues i guanys
El primer convidat del nou programa presentat per Jordi Basté ha començat una nova etapa de la seva vida després de sortir de la presó i reflexiona sobre el que ha perdut pel camí. No només la relació amb la seva exdona, Cristina de Borbó, s’ha vist afectada, Urdangarin també sent que ha perdut molt de temps: “No són només els sis anys de condemna, són els set anys abans, d’instrucció i de jutjament, que són molt durs.” A més, assegura que ha perdut pràcticament totes les seves possessions materials.
“He pogut abandonar molts comportaments i 'mindsets' del passat“
Tot i això, Urdangarin també fa un balanç positiu de tot el procés viscut. A la presó, explica, ha tingut l'oportunitat d’estudiar i de conèixer-se més profundament a si mateix, amb la voluntat de preparar-se pel que vindria després de complir la condemna de 5 anys i 10 mesos per prevaricació, frau, tràfic d'influències i dos delictes contra Hisenda. A més, detalla, ha guanyat equilibri i ha pogut abandonar “molts comportaments o mindsets del passat”.
Com és Iñaki Urdangarin com a pare?
Durant la conversa, la seva primera en televisió, Urdangarin concreta que els aprenentatges a la presó no han estat només personals. Respecte als seus fills, ha entès que hi ha coses “molt més importants que ser exigent”. Abans de la condemna, es considerava un pare molt controlador i rígid. Ara és conscient que els seus fills intenten “fer el que han de fer de la millor manera possible” i valora molt cada minut que li donen a la seva edat. Ara, té voluntat de ser “un pare que els anima”.
De fet, Pablo Urdangarin, el seu segon fill, que també es dedica a l’handbol, ha volgut dir la seva al Pla seqüència: “Sempre he vist el cognom Urdangarin com a ajuda.” El jugador del Fraikin BM Granollers i de la selecció espanyola està convençut que, malgrat que la gent pugui parlar del que comporta dir-se Urdangarin, li agrada que tant el 77, un homenatge al dorsal que duia el seu pare, i el seu cognom tinguin un significat per a ell: “És un punt fort”.
Iñaki Urdangarin creu que el seu fill Pablo té més talent que ell, tot i no haver-se pogut dedicar tant a l’handbol fins que no ha estat més gran. Parla dels seus fills – Juan, Pablo, Miguel i Irene – com un exemple de resiliència, perquè sempre han tingut clar el rol que van haver de tenir quan ell no va poder estar present com a pare.