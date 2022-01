Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina empezaron su relación en 1996, un año después celebraron su boda y ahora tienen cuatro hijos en común: Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene. En la actualidad, cada uno reside en una ciudad distinta. ¿Cómo son sus vidas ahora? Sus padres también viven en distintos lugares. La infanta Cristina reside en Suiza, donde la familia se trasladó en 2013, mientras que Iñaki Urdangarín vive ahora con su madre en Vitoria. Ya no tiene que pasar las noches en la cárcel de Zaballa, donde cumplía su condena de cinco años y diez meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el caso Nóos.

Uno de sus hijos, Pablo Nicolás, se ha pronunciado al respecto de las fotografías que han salido a la luz de su padre paseando de la mano junto a una mujer, aunque ha intentado quitarle importancia. "Yo prefiero no decir nada porque es un tema familiar, son cosas que pasan y lo hablaremos entre nosotros. Todos estamos tranquilos, todos nos vamos a querer igual y nada más", asegura en un reportero de El programa de Ana Rosa.

Pablo Nicolás, amante del deporte, como su padre

Pablo Nicolás, el segundo hijo del matrimonio, sigue los pasos de su padre. Acaba de cumplir los 21 años y su lugar de residencia es Barcelona. Está totalmente volcado en su carrera deportiva. El balonmano es su pasión y el año pasado fichó por el FC Barcelona, donde juega con el filial del equipo catalán. Es habitual ver a sus padres la infanta Crisitna e Iñaki Urdangarín desde la grada para apoyarle. Pablo ya ha tenido la oportunidad de debutar en el primer equipo, motivo de orgullo para su padre.

Pablo Nicolás junto a su familia GTRES GTRES

A pesar de sus éxitos deportivos, no ha descuidado en sus estudios, y actualmente está matriculado en la EU Business School, escuela de negocios privada donde cursa empresariales. Pablo no es tan discrto como su hermano mayor. Sus redes sociales no son públicas, excepto su cuenta de TikTok, donde ya ha colgado varios vídeos.