Hace décadas, los vestidos que la reina Sofía ya no se ponía se los arreglaban y rejuvenecían para las infantas, Elena y Cristina. Con el paso de los años eso cambió, y las infantes empezaron a tener su propio fondo de armario. Doña Letizia ha provocado un gran cambio y su empeño en dar una segunda vida a los vestidos que doña Sofía ya no utiliza cuenta con el aplauso general. Todos valoran positivamente que la reina se ponga varias veces una misma prenda y también que reutilice prendas antiguas, fomentando el reciclaje y la sostenibilidad. Ahora doña Letizia vuelve a ser noticia por su 'outfit', pero en este caso no se habla del color, la silueta o del nombre del diseñador o firma. Todos los medios resaltan que en la recepción del cuerpo diplomático en España celebrada en el Palacio de la Zarzuela lució un vestido que perteneció a la reina Sofía: un conjunto del diseñador Valentino de blusa blanca de flores y falda verde abullonada que ya se vistió su suegra doña Sofía en Alemania, en 1977. Eso sí, la reina actual ha querido darle algún toque diferencial como la incorporación de un cinturón hecho con cordones rosas.

Los vestidos reciclados por la reina Letizia En 2018, la reina eligió para el 80 cumpleaños del rey emérito un vestido gris camisero con rayas en verde y rojo. El mismo que empleó la entonces reina de España en 1984, en una visita al centro Dionisia Plaza de Aravaca, en Madrid. En esta ocasión, la modificación que introdujo la nuera fueron unas botas de ante rojo para dar un aire más moderno al 'outfit'. Meses después, durante la ceremonia de entrega de la quinta edición de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda, doña Letizia lució un vestido rojo, con cuerpo de manga abullonada, cuello alto y falda plisada. Un modelo que su suegra había estrenado en 1980 en Dinamarca, durante un viaje oficial. Y una semana antes llevó otro vestido de doña Sofía. Fue en el acto por 40º aniversario de la Constitución Española y el look fue muy comentado por el cuerpo, ya que llevaba un amplio escote velado por encajes. Doña Letizia vuelve a confiar en el rojo, su color fetiche: estos son los vestidos rojos más espectaculares de su armario En septiembre de 2021 doña Letizia también reutilizó un modelo que su suegra había utilizado exactamente cuatro décadas antes, en 1981, en un viaje oficial a Roma. Para la recepción del presidente de la República de Chile en Zarzuela, doña Letizia desempolvó un vestido blanco roto, con manga corta y motivos florales. Eso sí, el toque personal de la actual reina de España fue un ribete del cuello.