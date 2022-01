Rosa Clará casa a su heredero, Daniel. ¿Quién es la novia?

Nuevo compromiso en el mundo de la moda y todo apunta a que será una boda inolvidable, porque el novio se trata ni más ni menos que de Daniel Clará, el único hijo de Rosa Clará y heredero de la famosa marca. Daniel Clará se casará con su pareja, Anne-Marie Colling, a quien conoció hace casi cuatro años en Milán.

No hay duda de que la ocasión será el mayor desafío para Rosa Clará, pero también uno al que se enfrentará con gran cariño. Como no podía ser de otra forma, la firma vestirá a la novia. "Es una enorme ilusión que mi único hijo se case y un auténtico reto vestir a Anne-Marie de novia. Dani ha crecido rodeado de vestidos de novia. Será muy difícil sorprenderle y, aún más mantener en secreto los detalles de los vestidos que la novia llevará", afirma la diseñadora.

¿Quién es Anne-Marie Colling?

Daniel Clará es arquitecto de formación y miembro del Consejo de Administración de la Compañía, a la que se incorporó en 2019. "Todo ha sido muy natural. Me he rodeado de vestidos de novia desde que nací. Por lo que ha sido todo muy fácil en este aspecto, pero me han metido bastante trabajo, ha sido muy intenso", confesaba en 2020 a Flash Moda.

Daniel Clará conoció hace casi cuatro años a Anne-Marie Colling, su prometida, en Milán. La joven estadounidense se ha licenciado en Business Economics y tiene un Máster en la Universidad Bocconi, en la ciudad italiana.

Daniel Clará junto a su prometida, Anne-Marie Colling Agencias

¿Cómo será la boda de Daniel Clará? "Es una decisión muy importante en la vida de una persona. La boda se celebrará el próximo año en Europa, pero aún no tenemos detalles", señala el hijo de Rosa Clará. Eso sí, la firma será la encargada de vestir a Anne-Marie Colling, que lucirá varios diseños exclusivos hechos a su medida. "No puedo estar en mejores manos para diseñar mi vestido de novia", asegura la novia.

Rosa Clará posa con su hijo, Daniel, y Anne-Marie Colling Agencias

Rosa Clará ha estado presente en bodas de alto nivel, como la del tenista Rafael Nadal y Mery Perelló y la del futbolista Leo Messi y Antonela Roccuzzo. Vestir a Anne-Marie Colling, la futura mujer de su hijo, será el mayor reto de Rosa Clará.