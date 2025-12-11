"No estic orgullós de com vaig gestionar la situació", l'entrevista a Iñaki Urdangarin a La 2Cat en 3 frases
- Iñaki Urdangarin detalla la seva experiència a la presó en una entrevista inèdita
- L'entrevista de l'exjugador d'handbol i exmarit de la infanta Cristina al Pla Seqüència disponible a RTVE Play
Mil dies i mil nits. Aquest és el temps que Iñaki Urdangarin va passar a la presó. L’exjugador d'handbol i exmarit de la infanta Cristina s’ha posat, per primer cop, davant d’una càmera per relatar en primera persona la seva experiència des dels set anys de judici fins al final del tercer grau l’any 2024.
En una conversa íntima amb el periodista Jordi Basté, sense talls ni muntatge, Urdangarin explica les seqüeles que li ha deixat la privació de llibertat, tant en la seva carrera professional com en les seves relacions, i com afronta la seva nova vida després de complir la condemna. Descobreix a través de tres frases el més destacat del Pla seqüència d’Iñaki Urdangarin:
“No estic orgullós de com vaig gestionar emocionalment la meva situació els primers mesos”
Els primers tres mesos d’estar a la presó, Iñaki Urdangarin va plorar molt. Explica que va passar un “bucle negatiu” i això va preocupar molt a la gent que l’esperava a fora. Afegeix que li va costar afrontar aquesta etapa amb positivitat i que no desitja a ningú la sensació d’estar privat de llibertat. Per tot això, l’exjugador d’handbol no recorda amb orgull com va viure l'experiència d'estar tancat al principi: “No estic orgullós de com vaig gestionar emocionalment la meva situació els primers mesos”.
Ara, al carrer, l'exjugador d'handbol és capaç de reavaluar la situació. A la presó, diu, ha guanyat equilibri i ha aconseguit créixer personalment. S’ha pogut treure “mindsets del passat” i s’ha conegut a si mateix amb molta més profunditat.
“És impossible que el pare o el fill tingués voluntat de delinquir"
Urdangarin ha parlat extensament de la relació amb la seva mare i els seus fills durant l’entrevista. Quan va obtenir el tercer grau, va poder tornar a Vitòria i passar molt més temps amb la seva mare. Malgrat que havia d'anar a dormir a la presó, recorda aquell període com “una experiència molt maca” perquè li va permetre gaudir de la vellesa de la seva mare, que actualment té 90 anys, des de més a prop.
El primer convidat al programa Pla seqüència assegura que mai ha hagut de donar gaires explicacions sobre la seva experiència a la seva mare o als seus fills. "Ella em coneix, igual que els meus fills", comenta. “Saben que el que m’ha passat, m’ha passat, però és impossible que el pare o el fill tingués voluntat de delinquir", afegeix.
"El rancor és un tema que has de treballar a la presó”
Una de les parts més dures, afirma Urdangarin, és l’acceptació de la situació: “Acceptar on estàs, acceptar l'oportunitat que tens, i acceptar que hi seràs molt de temps”. Tot això, reconeix que va fer un repàs honest de tot el que l’havia portat fins a la presó per veure què havia fet bé i què malament.
Després de l’acceptació, arriba la rancúnia. “Has d'entendre que això no t’ajuda”, expressa. "El rancor és un tema que has de treballar a la presó”, afegeix. Afirma que va quedar al centre penitenciari, un cop va tancar la porta. Poc més d'un any després d’haver complert la condemna de 5 anys i 10 mesos per prevaricació, frau, tràfic d'influències i dos delictes contra Hisenda, Iñaki Urdangarin ha començat una nova etapa vital.