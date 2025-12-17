El Real Madrid, ante el examen de la Copa frente a un Talavera con savia blanca en sus filas
- El equipo de Primera RFEF cuenta con cuatro excanteranos del Real Madrid que llegaron a entrenar en su primer equipo
- En directo: Talavera - Real Madrid, partido de Copa del Rey este miércoles a las 21:00 horas en La1 y RTVE Play
Alineaciones probables:
Talavera: González; Gallardo, López, Sergi Molina, Cuenca, Montero, Pitu, Capo, Arroyo, Luis Sánchez, Di Renzo.
Real Madrid: Lunin; David Jiménez, Asencio, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Arda Güler, Mastantuono, Gonzalo, Rodrygo y Endrick.
Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear)
Estadio: Municipal El Prado.
Hora: 21:00
El Real Madrid afronta su estreno en la Copa del Rey cerca del Bernabéu, donde ha caído en sus dos últimos partidos, pero lejos de la versión esperada, ante un Talavera que buscará convertir el partido histórico en un caramelo envenenado para un Xabi Alonso en un examen permanente que llega con el balón de oxígeno de la victoria en Vitoria.
Sin los lesionados de larga duración, Carvajal, Trent, Militao, Mendy, Camavinga, Ceballos, con gastroenteritis, y Brahim, en la Copa de África, y las dudas de Mbappé, Valverde y Rüdiger, el equipo blanco no quiere sorpresas ante un equipo de Primera RFEF que tiene las bajas de Bilal Ouacharaf y Francisco Rodríguez, por lesión, y Valen Gómez, por sanción.
Territorio habitual de canteranos y rotaciones, Xabi Alonso no tiene mucho margen de maniobra por las lesiones que pueblan una enfermería blanca que no puede ser excusa para que el actual subcampeón del torneo comience con buen pie el asalto a su 21º título de Copa del Rey.
Cuatro excanteranos blancos
El Club de Fútbol Talavera tiene en sus filas a varios jugadores que han formado parte del Real Madrid Castilla e incluso han entrenado con el primer equipo de la mano de Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, como David Cuenca, Luis Sánchez, Arturo Molina y Fran Rodríguez, y que ahora, vistiendo la camiseta del Talavera, se van a enfrentar al equipo que les vio crecer.
El defensa central del Club de Fútbol Talavera, David Cuenca, ha sido el último en salir del club blanco desde sus categorías inferiores y podría coincidir de nuevo con Asencio, Gonzalo y Álvaro Carreras, esta vez con la equipación del CF Talavera.
Fran Rodríguez ha recordado su etapa en el Real Madrid, desde los 12 a los 20 años, y ha asegurado que estar dentro del conjunto blanco es vivir en una burbuja: “Tienes todas las herramientas. Cuando sales, te das cuenta de lo que es el mundo real”.
El CF Talavera llega al enfrentamiento copero después de romper una racha de seis derrotas consecutivas en liga, venciendo al Mérida (2-1) y con el recuerdo de la victoria que les ha clasificado a dieciseisavos de la Copa del Rey, un triunfo contra el Málaga (2-1).
El técnico argentino Alejandro Sandroni ha señalado que el partido será un “día histórico” para la ciudad y el equipo, del que se “hablará durante años” y que para muchos jugadores puede ser un enfrentamiento “único”, por lo que ha afirmado que son unos “privilegiados”.
El entrenador ha destacado que el club talaverano en lo único que puede estar por encima del Real Madrid es en la “pasión", y "la pasión mueve montañas”, por ello ha comentado que si el equipo y la afición reflejan ese sentimiento, puede ser un partido “tremendamente largo”, el cual va a plantear en tramos de diez minutos, y ha pedido a sus jugadores “que lo den todo”.