El Real Madrid, ante el examen de la Copa frente a un Talavera con savia blanca en sus filas

Alineaciones probables: Talavera: González; Gallardo, López, Sergi Molina, Cuenca, Montero, Pitu, Capo, Arroyo, Luis Sánchez, Di Renzo. Real Madrid: Lunin; David Jiménez, Asencio, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Arda Güler, Mastantuono, Gonzalo, Rodrygo y Endrick. Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear) Estadio: Municipal El Prado. Hora: 21:00

El Real Madrid afronta su estreno en la Copa del Rey cerca del Bernabéu, donde ha caído en sus dos últimos partidos, pero lejos de la versión esperada, ante un Talavera que buscará convertir el partido histórico en un caramelo envenenado para un Xabi Alonso en un examen permanente que llega con el balón de oxígeno de la victoria en Vitoria.

Sin los lesionados de larga duración, Carvajal, Trent, Militao, Mendy, Camavinga, Ceballos, con gastroenteritis, y Brahim, en la Copa de África, y las dudas de Mbappé, Valverde y Rüdiger, el equipo blanco no quiere sorpresas ante un equipo de Primera RFEF que tiene las bajas de Bilal Ouacharaf y Francisco Rodríguez, por lesión, y Valen Gómez, por sanción.

Territorio habitual de canteranos y rotaciones, Xabi Alonso no tiene mucho margen de maniobra por las lesiones que pueblan una enfermería blanca que no puede ser excusa para que el actual subcampeón del torneo comience con buen pie el asalto a su 21º título de Copa del Rey.