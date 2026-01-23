Laia Casanovas, sonidista de 'Sirat': "És increïble que 2026 sigui el primer any que passa això"
- Sirat, dirigida per Oliver Laxe, opta a millor pel·lícula internacional i a millor so
- És el primer equip íntegrament femení que està nominat a un Oscar en la categoria de so
La pel·lícula Sirat, dirigida per Oliver Laxe, ha estat nominada a dos premis Oscar: millor pel·lícula internacional i millor so. El film no només ha rebut el reconeixement de l’Acadèmia pel seu valor artístic, sinó que també marca un fet històric, ja que l’equip de so nominat està format íntegrament per dones.
L’equip el formen dues professionals catalanes i una aragonesa. Amanda Villavieja i Yasmina Praderas es converteixen en el primer equip integrat només per dones nominat en la categoria de millor so. A elles s’hi suma Laia Casanovas, sonidista de la pel·lícula, que ha destacat la importància d’aquesta nominació en un àmbit tradicionalment molt masculinitzat. “El gremi del so és un sector molt masculinitzat estem molt contentes de formar part d’aquest canvi”, ha afirmat. Casanovas també ha subratllat el moment històric del reconeixement durant una entrevista al Cafè d'idees: “És increïble que 2026 sigui el primer any que passa això, alguna cosa està canviant”.
El so: element clau de la pel·lícula
Sirat competeix als premis Oscar amb produccions de pressupost molt superior com F1, Una batalla tras altra, Sinners i Frankenstein. Tot i aquesta diferència de recursos, l’equip reivindica el valor de la seva proposta: "Som com l’ovella negra i això li dona molt de valor a la feina”.
El so és un element clau del film i una de les seves principals senyes d’identitat. Segons explica Casanovas: “Hi ha moltes coses a la pel·lícula que s’expliquen des del so”, en una aposta narrativa poc habitual en el cinema de Hollywood. “A Hollywood no és habitual com s’ha fet i és una cosa que cridava l’atenció”, comenta. Aquesta manera de treballar converteix Sirat en una pel·lícula profundament sensorial, en què el disseny sonor té un paper essencial en la construcció del relat.
Dirigida per Oliver Laxe i protagonitzada per Sergi López, Sirat consolida la seva projecció internacional amb aquestes dues nominacions als Oscar.