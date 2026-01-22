'Sirât', coproducció catalana, a la cursa dels Oscar amb dues nominacions
- "Sirât no és una pel·lícula de consens, no l’hem fet per guanyar un Oscar”, explica el director
- La coproducció catalana no passa el tall per competir a les categories de millor banda sonora, càsting i fotografia
La coproducció catalana ‘Sirât’, amb un 60% de participació catalana, serà present a la catifa vermella dels Oscars. Finalment el film d'Oliver Laxe competirà a les categories de millor pel·lícula internacional i millor so en la gala que se celebrarà el 15 de març a Los Angeles.
La trajectòria de ‘Sirât’ ha estat meteòrica des de l’estrena al Festival de Canes, el maig passat, on va rebre el Premi Especial del Jurat. Aquest reconeixement internacional va marcar l’inici d’una cursa que ara la porta fins a Hollywood.
A la categoria de millor pel·lícula internacional, ‘Sirât’ competirà amb títols també molt reconeguts com ‘Un simple accidente’, ‘El agente secreto’, ‘Valor sentimental’ i ‘La voz de Hind’, tots ells amb una forta presència als circuits de festivals.
“🎬 "Sirat", d'Oliver Laxe, aconsegueix doble nominació als #Oscars: millor pel·lícula internacional i millor so.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 22, 2026
🏆 Els pecadors fa història amb un rècord de 16 candidatures | @RTVECatalunya pic.twitter.com/HcYkzBPGwY“
Un fita històrica en millor so
Una de les grans notícies és la nominació en millor so de Laia Casanovas i Amanda La Vilavella, ambdues catalanes, i la saragossana Yasmina Praderas. És el primer equip íntegrament femení nominat mai en aquesta categoria als Premis Oscar. Les seves rivals seran ‘F1’, ‘Frankenstein’, ‘Una batalla tras otra’ i ‘Los pecadores’.
Una obra radical amb ADN europeu
Dirigida per Oliver Laxe, cineasta nascut a París, de pares gallecs i format a Barcelona, ‘Sirât’ explica el viatge extrem d’un pare i el seu fill pel Marroc per trobar una filla desapareguda en festes rave a les muntanyes.
El títol, que en àrab significa ‘camí’, té un fort component espiritual i religiós. Laxe assegura que la nominació és “un bonus i un premi” i recorda que “Sirât no és una pel·lícula de consens ni s’ha fet per guanyar un Oscar”.
El film encara té per davant els Premis Gaudí, el 8 de febrer, amb 12 nominacions, i els Goya, a finals de mes, amb 11 candidatures.
🏆 Principals reconeixements de Sirât
🎬 Festival de Canes
🏅 Premi Especial del Jurat (maig)
👉 El film d’Oliver Laxe irromp al festival amb una proposta radical que inicia la seva projecció internacional.
🎥 Premis Oscar
✨ Nominada a millor pel·lícula internacional
🔊 Nominada a millor so
👩🔧 Primer equip femení nominat en millor so de la història dels Oscars
👉 Amb Laia Casanovas, Amanda La Vilavella (catalanes) i Yasmina Praderas.
🏅 Premis Gaudí
🎞️ 12 nominacions (gala del 8 de febrer)
👉 Entre les pel·lícules amb més candidatures de l’any al cinema català.
🎭 Premis Goya
🏆 11 nominacions (gala de finals de febrer)
👉 Consolidació del reconeixement estatal després de l’èxit internacional.