El cinema europeu premia 'Sirât' i 'Valor sentimental'
- La pel·lícula dirigida per Oliver Laxe obté 5 dels 9 guardons als quals aspirava, tots en categories tècniques
- Sergi López, 'Tardes de soledad' d'Albert Serra i 'l'Olívia i el terratrèmol invisible' d'Irene Iborra es queden sense premi
La coproducció catalana 'Sirât' ha triomfat en les categories tècniques dels Premis del Cinema Europeu i s'ha endut 5 dels 9 guardons als quals aspirava. La pel·lícula dirigida per Oliver Laxe ha pujat a l'escenari per recollir les estatuetes a millor so, direcció de producció, càsting, muntatge i fotografia. Se li han escapat, però, les de millor pel·lícula, direcció, guió i millor actor per Sergi López.
La gala ha començat amb bon peu per a 'Sirât', que ha recollit el primer dels guardons, el de disseny de producció per a Laia Ateca, a l'inici de la gala. Després han anat caient progressivament els de millor so per a Laia Casanovas, Amanda Villavieja i Yasmina Praderas; muntatge per a Cristóbal Fernández, que no era a la gala, i direcció de càsting per a Nadia Acimi. Ha completat el palmarès el de millor fotografia per a Mauro Herce.
Malgrat que 'Sirât' era la pel·lícula més nominada de la nit, amb rècord de candidatures a la història dels premis, i ha marxat de la gala com la producció catalana més distingida en aquests guardons, s'ha vist superada en les categories principals pel drama 'Valor sentimental'. La cinta de Joachim Trier ha recollit les principals estatuetes de la nit: les de millor pel·lícula, guió, direcció, actor (Stellan Skarsgard), actriu (Renate Reinsve) i banda sonora.
Una altra de les decepcions ha estat la sort d'altres produccions catalanes nominades i que tampoc han pogut obtenir premi, com ara el documental 'Tardes de soledad', d'Albert Serra, i la pel·lícula d'animació 'L'Olívia i el terratrèmol invisible', d'Irene Iborra.