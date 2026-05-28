La metamorfosis del galán: ¿Ha matado el siglo XXI al clásico seductor español?
- El modelo de galán clásico español convive ahora con nuevas masculinidades mucho más ambiguas y diversas
- Figuras como Arón Piper o Manu Ríos han cambiado la forma de entender el atractivo masculino en España
Durante años, el galán español tenía un molde muy claro: elegante, seductor, seguro de sí mismo y emocionalmente inaccesible. Nombres como Arturo Fernández, Bertín Osborne o Carlos Larrañaga representaban ese ideal masculino que dominó durante décadas el cine, la televisión y la prensa del corazón. Pero algo ha cambiado. Hoy el canon masculino mezcla referencias muy distintas: desde actores clásicos como Antonio Banderas o Mario Casas hasta perfiles mucho más ambiguos y deconstruidos como Arón Piper o Manu Ríos, capaces de combinar lujo, vulnerabilidad, moda genderless y millones de seguidores en redes sociales.
“¿En qué momento hemos pasado del hombre bloque de mármol emocional a tipos que hablan de skincare y llevan crop tops?”, plantea Núria Marín en Lo que pasó, pasó.
¿En qué momento cambió el 'hombre ideal'?
El programa analiza cómo el feminismo, las redes sociales y los cambios culturales han transformado la imagen del “hombre ideal”. Antes, presumir de conquistas o mantener una imagen distante podía resultar seductor; hoy muchas de esas actitudes generan rechazo o incluso se consideran una “red flag”.
Uno de los ejemplos más claros es Arón Piper, convertido en icono de una masculinidad mucho más fluida. El actor y cantante, conocido por Élite, ha posado para grandes firmas internacionales, ha hablado abiertamente de cuidados personales y se mueve entre el sex symbol clásico y la estética contemporánea más experimental.
Frente a él aparece la figura de Bertín Osborne, representante de un modelo mucho más tradicional: voz grave, camisa abierta, seducción directa y una masculinidad muy ligada al estatus clásico del “macho ibérico”.
Las nuevas masculinidades, a debate
Pero el programa deja claro que no existe un único modelo masculino hoy en día. Mientras figuras como Héctor Bellerín defienden nuevas masculinidades y cuestionan la presión sobre los hombres en el deporte, también proliferan en redes sociales gurús de la seducción y discursos que reivindican el regreso del hombre “alfa”. La gran pregunta del programa es si el galán clásico realmente está desapareciendo… o simplemente está mutando para adaptarse a una sociedad completamente distinta.
El programa recorre la evolución del galán español desde las grandes figuras clásicas del cine y la televisión hasta los nuevos referentes masculinos nacidos entre redes sociales, moda y cultura pop. A través de historias, romances y cambios estéticos, el formato analiza cómo han cambiado los modelos de seducción, qué impacto ha tenido el feminismo en la imagen masculina y por qué hoy conviven masculinidades completamente opuestas dentro del mismo fenómeno mediático.