Durante años, el galán español tenía un molde muy claro: elegante, seductor, seguro de sí mismo y emocionalmente inaccesible. Nombres como Arturo Fernández, Bertín Osborne o Carlos Larrañaga representaban ese ideal masculino que dominó durante décadas el cine, la televisión y la prensa del corazón. Pero algo ha cambiado. Hoy el canon masculino mezcla referencias muy distintas: desde actores clásicos como Antonio Banderas o Mario Casas hasta perfiles mucho más ambiguos y deconstruidos como Arón Piper o Manu Ríos, capaces de combinar lujo, vulnerabilidad, moda genderless y millones de seguidores en redes sociales.

“¿En qué momento hemos pasado del hombre bloque de mármol emocional a tipos que hablan de skincare y llevan crop tops?”, plantea Núria Marín en Lo que pasó, pasó.

¿En qué momento cambió el 'hombre ideal'? El programa analiza cómo el feminismo, las redes sociales y los cambios culturales han transformado la imagen del “hombre ideal”. Antes, presumir de conquistas o mantener una imagen distante podía resultar seductor; hoy muchas de esas actitudes generan rechazo o incluso se consideran una “red flag”. Uno de los ejemplos más claros es Arón Piper, convertido en icono de una masculinidad mucho más fluida. El actor y cantante, conocido por Élite, ha posado para grandes firmas internacionales, ha hablado abiertamente de cuidados personales y se mueve entre el sex symbol clásico y la estética contemporánea más experimental. Aron Piper en el Festival de Cine de San SebastiánEFE/Javier Etxezarreta Frente a él aparece la figura de Bertín Osborne, representante de un modelo mucho más tradicional: voz grave, camisa abierta, seducción directa y una masculinidad muy ligada al estatus clásico del “macho ibérico”.