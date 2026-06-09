Postres saludables con chocolate: Los donuts de El Método Delicious

No todos los postres necesitan horas de elaboración para conseguir un gran resultado. A veces, las mejores recetas son las que solucionan un antojo en pocos minutos y con ingredientes que solemos tener en casa. Los postres para cualquier dieta saludable y equilibrada también tienen espacio para recetas rápidas, sencillas y llenas de sabor.

En este programa de El Método Delicious, Marta Sanahuja prepara unos donuts de chocolate al microondas que están listos en apenas 15 minutos. Una receta fácil, resultona y perfecta para esos momentos en los que apetece algo dulce sin complicarse demasiado. Además, es una de las elaboraciones más versionadas de Delicious Martha, porque admite infinidad de variaciones y personalizaciones.

El Método Delicious: Receta de donuts de chocolate El Método Delicious: Receta de donuts de chocolate Ingredientes Preparación 2 huevos

85g de harina de avena

80g de yogur natural

15g de cacao puro

1cda de vainilla

5g de levadura de repostería

70g de eritritol o 60g de azúcar Batir los huevos en un bol amplio. Añadir el endulzante, la vainilla y el yogur. Batir los líquidos hasta que queden bien mezclados. Añadir los sólidos: cacao, levadura y harina. Integrar todo bien. Verter la mezcla en el molde. Se recomienda utilizar uno para donuts para que queden lo mejor posible. Como el reparto de calor en el microondas es desigual, rellenar solo la parte exterior del molde para asegurar una cocción uniforme. Llevar al microondas a máxima potencia durante 5 minutos. Sacar del microondas y bañar en chocolate fundido haciendo una pequeña capa en la parte superior del donut. Decorar al gusto con el topping que se desee: pistachos, azúcar glass, chocolate blanco...

Si te apetece seguir indagando en el mundo de los postres y probar una elaboración más compleja, puedes atreverte con el reto de la trenza de chocolate. El postre perfecto para sorprender en casa.