Postres saludables con chocolate: Los donuts de El Método Delicious
- Los donuts más virales de Delicious Martha en tan solo 15 minutos
- Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y 'EN PLAY'
No todos los postres necesitan horas de elaboración para conseguir un gran resultado. A veces, las mejores recetas son las que solucionan un antojo en pocos minutos y con ingredientes que solemos tener en casa. Los postres para cualquier dieta saludable y equilibrada también tienen espacio para recetas rápidas, sencillas y llenas de sabor.
En este programa de El Método Delicious, Marta Sanahuja prepara unos donuts de chocolate al microondas que están listos en apenas 15 minutos. Una receta fácil, resultona y perfecta para esos momentos en los que apetece algo dulce sin complicarse demasiado. Además, es una de las elaboraciones más versionadas de Delicious Martha, porque admite infinidad de variaciones y personalizaciones.
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Si te apetece seguir indagando en el mundo de los postres y probar una elaboración más compleja, puedes atreverte con el reto de la trenza de chocolate. El postre perfecto para sorprender en casa.