El Método Delicious: Receta de Japanese Cotton Cake
- El postre más viral de Delicious Martha paso a paso
- Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y 'EN PLAY'
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Los platos virales que vemos replicados cientos de veces en las redes sociales y noticias tienen una función muy clara: acercar la cocina a todo el mundo. La democratización de la cocina como algo accesible es una de las máximas de Delicious Martha. En este programa de 'El Método Delicious' replicamos su receta más viral, Japanese Cotton Cake, un bizcocho bailongo muy sencillo y perfecto para cualquier ocasión.
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Si te has atrevido con el bizcocho más viral, también puedes lanzarte con la propuesta viral de Delicious Martha en este episodio: los canelones. Una receta que puede ayudarnos a practicar la cocina de aprovechamiento y con la que podemos hacer que los más pequeños de la casa se inicien en las cocinas.