El Método Delicious: Receta de Japanese Cotton Cake

Los platos virales que vemos replicados cientos de veces en las redes sociales y noticias tienen una función muy clara: acercar la cocina a todo el mundo. La democratización de la cocina como algo accesible es una de las máximas de Delicious Martha. En este programa de 'El Método Delicious' replicamos su receta más viral, Japanese Cotton Cake, un bizcocho bailongo muy sencillo y perfecto para cualquier ocasión.

El Método Delicious: Japanese Cotton Cake El Método Delicious: Japanese Cotton Cake Ingredientes Preparación 8 huevos

100 g. Harina (puede ser de fuerza)

130 g. mantequilla

130 g. leche o bebida vegetal

130 g. eritritol o endulzante al gusto Fundir la mantequilla y la leche en un cazo. Aparte, separar las claras y yemas de 8 huevos. Batir las yemas con la mezcla anterior una vez haya enfríado un poco. Añadir 100g de harina tamizada (para evitar grumos) e integrar. Por otro lado, montar las claras a punto de nieve con el endulzante que se escoja. Añadir las claras a la mezcla y mezclar con movimiento suaves y envolventes hasta que esté todo integrado. Añadir todo a un molde de metálico cubierto con papel vegetal 140 grados durante 75’, muy importante, al baño maría. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Si te has atrevido con el bizcocho más viral, también puedes lanzarte con la propuesta viral de Delicious Martha en este episodio: los canelones. Una receta que puede ayudarnos a practicar la cocina de aprovechamiento y con la que podemos hacer que los más pequeños de la casa se inicien en las cocinas.