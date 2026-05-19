Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Masterchef

El Método Delicious: Receta de canelones

  • Marta Sanahuja cocina el plato que desea que sea viral: los canelones
  • Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y 'EN PLAY'
El Método Delicious: Canelones
Rtve.es

En esta cuarta entrega de ‘El Método Delicious’, Marta nos habla de las recetas que todos replicamos en casa por el efecto viral que tienen redes. Pero ella, desde su cocina nos propone una receta 'delicious' para que hagamos todos y que se convierta en el nuevo éxito viral: los canelones.

El Método Delicious: Receta de canelonesEl Método Delicious: Receta de canelones
Ingredientes Preparación
  • Guiso de pollo desmenuzado o guiso que te haya sobrado
  • Placas para los canelones
  • Harina
  • Mantequilla
  • Leche
  • Queso para gratinar
  1. Lo primero es remojar las placas, si es precocida, unos 10 minutos en agua caliente.
  2. Poner las placas de pasta en papel absorbente para que se sequen.
  3. Rellenar los canelones con el guiso. La farsa puede estar hecha con la elaboración que se desee, por ejemplo con la carne sobrante de la boloñesa, o si se quieren fríos con atún y mayonesa. Como alternativa para celiacos se pueden sustituir las placas con aguacate y rellenar con atún.
  4. Una vez ya puesto el relleno, enrollar el canelón colocando el cierre por la parte de abajo del molde para evitar que se abran.
  5. Ahora la bechamel: tostar la harina en la mantequilla para hacer una roux.
  6. Añadir misma cantidad de grasa y misma cantidad de harina.
  7. Verter la leche a temperatura ambiente poco a poco en la mezcla.
  8. Salpimentar y echar nuez moscada.
  9. Cuando se separa la mezcla del fondo está lista.
  10. Verter la bechamel sobre los canelones, añadir queso encima y meter al horno durante 15minutos a 200 a gratinar.

Los canelones son una receta de aprovechamiento perfecta, sencilla, de esas que suelen gustar a todo el mundo. En Cataluña, de hecho, son un clásico de la Navidad y se elaboran con los restos de la escudella del día anterior. Y para completar el menú, puedes atreverte a cocinar una de las recetas más virales de Delicious Martha: su japanese cotton cake.

El Método Delicious: Receta de Japanese Cotton Cake
El Método Delicious: Receta de Japanese Cotton Cake Rtve.es

El método Delicious El Método Delicious - Episodio 4: Japanese cotton cake y canelones de pollo, las recetas más virales de Delicious Martha

Delicious Martha prepara su receta más viral, Japanese Cotton Cake, y reflexiona sobre cómo las redes han cambiado nuestra forma de cocinar....

El Método Delicious - Programa 4: Las recetas más virales | Ver ahora
Ver ahora
Es noticia: