En esta cuarta entrega de ‘El Método Delicious’, Marta nos habla de las recetas que todos replicamos en casa por el efecto viral que tienen redes. Pero ella, desde su cocina nos propone una receta 'delicious' para que hagamos todos y que se convierta en el nuevo éxito viral: los canelones.

El Método Delicious: Receta de canelones El Método Delicious: Receta de canelones Ingredientes Preparación Guiso de pollo desmenuzado o guiso que te haya sobrado

Placas para los canelones

Harina

Mantequilla

Leche

Queso para gratinar Lo primero es remojar las placas, si es precocida, unos 10 minutos en agua caliente. Poner las placas de pasta en papel absorbente para que se sequen. Rellenar los canelones con el guiso. La farsa puede estar hecha con la elaboración que se desee, por ejemplo con la carne sobrante de la boloñesa, o si se quieren fríos con atún y mayonesa. Como alternativa para celiacos se pueden sustituir las placas con aguacate y rellenar con atún. Una vez ya puesto el relleno, enrollar el canelón colocando el cierre por la parte de abajo del molde para evitar que se abran. Ahora la bechamel: tostar la harina en la mantequilla para hacer una roux. Añadir misma cantidad de grasa y misma cantidad de harina. Verter la leche a temperatura ambiente poco a poco en la mezcla. Salpimentar y echar nuez moscada. Cuando se separa la mezcla del fondo está lista. Verter la bechamel sobre los canelones, añadir queso encima y meter al horno durante 15minutos a 200 a gratinar.

Los canelones son una receta de aprovechamiento perfecta, sencilla, de esas que suelen gustar a todo el mundo. En Cataluña, de hecho, son un clásico de la Navidad y se elaboran con los restos de la escudella del día anterior. Y para completar el menú, puedes atreverte a cocinar una de las recetas más virales de Delicious Martha: su japanese cotton cake.