El Método Delicious: Receta de canelones
- Marta Sanahuja cocina el plato que desea que sea viral: los canelones
- Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y 'EN PLAY'
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En esta cuarta entrega de ‘El Método Delicious’, Marta nos habla de las recetas que todos replicamos en casa por el efecto viral que tienen redes. Pero ella, desde su cocina nos propone una receta 'delicious' para que hagamos todos y que se convierta en el nuevo éxito viral: los canelones.
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Los canelones son una receta de aprovechamiento perfecta, sencilla, de esas que suelen gustar a todo el mundo. En Cataluña, de hecho, son un clásico de la Navidad y se elaboran con los restos de la escudella del día anterior. Y para completar el menú, puedes atreverte a cocinar una de las recetas más virales de Delicious Martha: su japanese cotton cake.