La tarta de queso es una de las recetas más versionadas en el universo de la repostería. En esta tercera entrega de “El Método Delicious”, Marta Sanahuja nos trae dos recetas para dominar la técnica de este clásico postre. La clásica tarta de queso de La Viña y una tarta de queso fría con relleno de fresa.

La tarta de fresa es de estilo New York Cheescake, con base de galleta. En este caso, Marta ha elegido hacerla de fresa, aunque la puedes reinterpretar gelificando infinidad de frutas. Aquí te dejamos todos los detalles.

El Método Delicious: receta de tarta de queso y fresas El Método Delicious: receta de tarta de queso y fresas Ingredientes Preparación Para la base:

Opción 1:

80 g galletas caseras

35 g mantequilla o dátiles

Opción 2:

80 g de anacardos

50 g de dátiles

15 g de aceite de coco

Para el relleno de la cheesecake:

360 g de fresas frescas

Vainilla

300 g de queso crema

60 g de leche avellanas o avena

1/2 cucharada de stevia líquida

4 hojas gelatina Comenzar por la base. Para ello, triturar las galletas y mezclar con la mantequilla fundida. Como alternativa, la base se puede elaborar triturando anacardos con dátiles y aceite de coco fundido. Colocar la base en un molde desmontable de 15 cm. Para evitar que se pegue utilizar papel vegetal. Presionar bien la arena de galleta con una cuchara para que coja la forma del molde y reservar. Para el relleno, hidratar las hojas de gelatina en agua muy fría durante 10 minutos. Para el puré de fresa, triturar las fresas sin el pedúnculo y mezclar con el queso y la vainilla. Ahora hay que disolver las hojas de gelatina, previamente escurridas, en leche caliente. Añadir el edulcorante y rectificar el dulzor si es necesario. Verter la mezcla sobre la base y meter en la nevera un mínimo de 4 horas para que se cuaje la base. Para darle un toque delicious y resultón a la tarta decorar con fresas laminadas en forma de pétalo

Y si quieres hacer la versión de la tarta de queso de La Viña de Marta Sanahuja, apunta el paso a paso de su elaboración: