'El Método Delicious' no podía arrancar con una receta que no fuera esta. Las galletas de mantequilla son la base de todo lo que vino después. Según explica Marta Sanahuja en este primer programa las galletas le salvaron de su etapa más oscura. Esta fue la receta que le permitió a Marta entrar en la cocina y descubrir que era el mundo en el que se quería quedar. A raíz de ahí nació el proyecto Delicious Martha, que hoy se sujeta en una fiel comunidad de 5 millones de seguidores en redes sociales.

Ahora tienes la posibilidad de disfrutar tú mismo de esta receta de galletas de mantequilla, pero en una versión mejorada. Marta te enseña las elaboraciones básicas para la masa de las galletas pero además te da ideas para mejorarlas. Desde chocolate fundido en el microondas, a una deliciosa crema de pistacho. Tú eliges. Incluso en uno de sus Delicious tips Marta propone añadir avena y nueces.

El Método Delicious: receta de galletas de mantequilla El Método Delicious: receta de galletas de mantequilla Ingredientes Preparación 250 g de mantequilla a temperatura ambiente

150 g de azúcar glass

500 g de harina de repostería

7 cucharadas de leche templada

Esencia de vainilla En un recipiente amplio, tamizar la harina y el azúcar glass. Añadir la leche, la cucharada de vainilla y trocear la mantequilla con los dedos. Poco a poco, ir deshaciendo la mantequilla y amasar ligeramente hasta que se unan todos los ingredientes y se obtenga una masa lisa y homogénea. La masa de las galletas no se debe trabajar en exceso y se debe trabajar con paciencia para que quede bien. Formar una bola, tapar con papel film y dejar reposar 30 minutos. En la mesa de trabajo, disponer un papel vegetal y poner en el centro la bola de la masa. Poner encima otro papel y, con la ayuda de un rodillo, estirar la masa hasta obtener el grueso que se quiera para las galletas. Cortarlas con el cortapastas según la forma que se desee e ir disponiéndolas en una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado, dejando 3-4 cm. de separación entre unas y otras. Precalentar el horno a 200ºC y refrigerar las galletas durante 15 minutos. Hornear de 8 a 12 minutos, dependiendo del tamaño y el grosor que tengan, o hasta que adquieran un ligero tono dorado. Retirar y poner sobre una rejilla para que se enfríen totalmente a temperatura ambiente. Una vez frías, decorarlas con chocolate, crema de pistacho, etc.