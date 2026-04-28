Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

El Método Delicious: receta de galletas de mantequilla

  • Marta Sanahuja se estrena compartiendo la receta que fue el origen de su proyecto Delicious Martha
  • Cada martes, un nuevo episodio de El Método Delicious en RTVE Play y EN PLAY
Las galletas de mantequilla de Delicious Martha
Las galletas de mantequilla de Delicious Martha RTVE.es
RTVE Play

'El Método Delicious' no podía arrancar con una receta que no fuera esta. Las galletas de mantequilla son la base de todo lo que vino después. Según explica Marta Sanahuja en este primer programa las galletas le salvaron de su etapa más oscura. Esta fue la receta que le permitió a Marta entrar en la cocina y descubrir que era el mundo en el que se quería quedar. A raíz de ahí nació el proyecto Delicious Martha, que hoy se sujeta en una fiel comunidad de 5 millones de seguidores en redes sociales.

Ahora tienes la posibilidad de disfrutar tú mismo de esta receta de galletas de mantequilla, pero en una versión mejorada. Marta te enseña las elaboraciones básicas para la masa de las galletas pero además te da ideas para mejorarlas. Desde chocolate fundido en el microondas, a una deliciosa crema de pistacho. Tú eliges. Incluso en uno de sus Delicious tips Marta propone añadir avena y nueces.

El Método Delicious: receta de galletas de mantequillaEl Método Delicious: receta de galletas de mantequilla
Ingredientes Preparación
  • 250 g de mantequilla a temperatura ambiente
  • 150 g de azúcar glass
  • 500 g de harina de repostería
  • 7 cucharadas de leche templada
  • Esencia de vainilla
  1. En un recipiente amplio, tamizar la harina y el azúcar glass.
  2. Añadir la leche, la cucharada de vainilla y trocear la mantequilla con los dedos.
  3. Poco a poco, ir deshaciendo la mantequilla y amasar ligeramente hasta que se unan todos los ingredientes y se obtenga una masa lisa y homogénea.
  4. La masa de las galletas no se debe trabajar en exceso y se debe trabajar con paciencia para que quede bien.
  5. Formar una bola, tapar con papel film y dejar reposar 30 minutos.
  6. En la mesa de trabajo, disponer un papel vegetal y poner en el centro la bola de la masa.
  7. Poner encima otro papel y, con la ayuda de un rodillo, estirar la masa hasta obtener el grueso que se quiera para las galletas.
  8. Cortarlas con el cortapastas según la forma que se desee e ir disponiéndolas en una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado, dejando 3-4 cm. de separación entre unas y otras.
  9. Precalentar el horno a 200ºC y refrigerar las galletas durante 15 minutos.
  10. Hornear de 8 a 12 minutos, dependiendo del tamaño y el grosor que tengan, o hasta que adquieran un ligero tono dorado.
  11. Retirar y poner sobre una rejilla para que se enfríen totalmente a temperatura ambiente.
  12. Una vez frías, decorarlas con chocolate, crema de pistacho, etc.

¿Qué hacer si te sobra masa de galletas?

El éxito de Delicious Martha también se sustenta en la estética y en mejorar cada receta que llega a sus manos. Y este programa de estreno es una buena prueba de ello. Con la masa sobrante de las galletas, hace una base para una tarta, a la que suma nata montada, frutos rojos y azúcar glass. El resultado está tan rico como vistoso.

La tarta alternativa con base de galletas de Delicious Martha

La tarta alternativa con base de galletas de Delicious Martha RTVE.es

¿Te ha gustado este primer programa de El Método Delicious? Recuerda que cada martes tendrás un nuevo episodio en RTVE Play y EN Play, y que cada miércoles también lo podrás disfrutar en YouTube. Ya no tienes excusa para no sorprender a tus comensales.

Es noticia: