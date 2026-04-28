El Método Delicious: receta de galletas de mantequilla
- Marta Sanahuja se estrena compartiendo la receta que fue el origen de su proyecto Delicious Martha
- Cada martes, un nuevo episodio de El Método Delicious en RTVE Play y EN PLAY
'El Método Delicious' no podía arrancar con una receta que no fuera esta. Las galletas de mantequilla son la base de todo lo que vino después. Según explica Marta Sanahuja en este primer programa las galletas le salvaron de su etapa más oscura. Esta fue la receta que le permitió a Marta entrar en la cocina y descubrir que era el mundo en el que se quería quedar. A raíz de ahí nació el proyecto Delicious Martha, que hoy se sujeta en una fiel comunidad de 5 millones de seguidores en redes sociales.
Ahora tienes la posibilidad de disfrutar tú mismo de esta receta de galletas de mantequilla, pero en una versión mejorada. Marta te enseña las elaboraciones básicas para la masa de las galletas pero además te da ideas para mejorarlas. Desde chocolate fundido en el microondas, a una deliciosa crema de pistacho. Tú eliges. Incluso en uno de sus Delicious tips Marta propone añadir avena y nueces.
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¿Qué hacer si te sobra masa de galletas?
El éxito de Delicious Martha también se sustenta en la estética y en mejorar cada receta que llega a sus manos. Y este programa de estreno es una buena prueba de ello. Con la masa sobrante de las galletas, hace una base para una tarta, a la que suma nata montada, frutos rojos y azúcar glass. El resultado está tan rico como vistoso.
¿Te ha gustado este primer programa de El Método Delicious? Recuerda que cada martes tendrás un nuevo episodio en RTVE Play y EN Play, y que cada miércoles también lo podrás disfrutar en YouTube. Ya no tienes excusa para no sorprender a tus comensales.