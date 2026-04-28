José Luis Garci en 'El último tren': "Santiago Segura es el cóctel perfecto entre Berlanga y Mariano Ozores"

Escuchar hablar a José Luis Garci es asistir a una clase magistral de cine en el más amplio sentido del término. El director y guionista se ha subido a El último tren, el magacín nocturno conducido por Isabel Gemio, quien, junto al crítico de cine José Madrid, han entrevistado al cineasta.

Garci nunca ha tenido teléfono móvil, ni redes sociales, ni tan siquiera coche, por lo que entiende que ha aguantado bien las críticas, básicamente porque no ha leído ni una, "así tampoco te llevas un disgusto", ha apuntado durante la entrevista. Esto no ha sido óbice para estar al día de la actualidad cinematográfica y señalar la española Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa y el thriller político estadounidense Una casa llena de dinamita de Kathryn Bigelow como sus cintas favoritas del último año.

Premio de honor en el Barcelona Film Festival ELISABET DE LORETO/BCN FILM FEST ELISABET DE LORETO/BCN FILM FEST El director ha sido galardonado recientemente con el premio de honor en el BCN Film Festival, coincidiendo con la restauración de su película El crack (1981) con Alfredo Landa en el papel de Germán Areta, un investigador privado duro y solitario y que sorprendió a los espectadores de la época porque el actor se salía de su rol de comediante que "persigue suecas en las costas españolas". Sobre ello, José Luis Garci ha resaltado que veía en Landa un peso dramático que evoluciona, el director ha afirmado tajante, "sabía que Landa podía hacer cualquier cosa". El crack se ha convertido en una película de culto en la actualidad. Fue una primera incursión en el cine negro y de la que el creador del landismo designó en su momento como "la mejor película que se ha hecho en la historia del cine español".

Santiago Segura, cerca de hacer una obra maestra Garci se ha pronunciado sobre el nuevo tipo de cinematografía que se está haciendo en la actualidad, lo que él llama las películas de plato combinado, por su variedad de géneros en una sola cinta, poniendo como ejemplo Todo a la vez en todas partes. Ha destacado dos cambios muy positivos en el cine actual de nuestro país. Por un lado ha reconocido la capacidad de Santiago Segura para llegar al público, tanto en su faceta de los 'Torrentes', como en la saga de comedia familiar Padre no hay más que uno. De quien ha dicho que es "el cóctel perfecto entre Luis García Berlanga y Mariano Ozores", por su forma de captar al público. José Luis Garci, Medalla de Oro en la 30ª edición de los Premios Forqué José Luis Garci, Medalla de Oro en la 30ª edición de los Premios Forqué EFE / Daniel González Garci lo ha comparado con el trabajo que hizo Jean Renoir en Las reglas del juego (1939). Además, ha asegurado que "está cerca de hacer una de las obras maestras del cine español". Ha recordado que ya cuando sacó la primera parte de Torrente, él escribió una reseña en el diario El País alabándola y ha subrayado la escena en que José Luis Torrente entra al bar, coge un palillo y se limpia los dientes, termina y vuelve a dejarlo en el palillero. "Esto es impresionante", ha remarcado el director, "no se le ocurre a casi nadie, es muy de Berlanga y de (Rafael) Azcona", ha añadido. El otro cambio de creatividad que se ha producido es el acceso de las mujeres al cine, "no de manera individual", ha puntualizado, "sino como un movimiento estupendo". El director ha rememorado a pioneras que marcaron la senda a seguir, como Ana Mariscal, guionista y directora, o Pilar Miró, con su arriesgada apuesta de trabajar con los versos de Lope de Vega, ha puesto de ejemplo, en El perro del hortelano. "Ellas abrieron el camino y ahora hay un punto de vista, una mirada femenina que antes no había", ha enfatizado.