Los 5 mejores momentos de Delicious Martha en su estreno en el jurado de MasterChef 14

El estreno de MasterChef 14 no fue un estreno cualquiera. Después de 38 ediciones de MasterChef en España (en todas sus versiones), el trío de jueces cambiaba. Ahora, tras la espectacular puesta en escena repasamos los mejores momentos de Marta Sanahuja en su estreno como jurado del talent show de cocina más duro del mundo, junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz:

1 - Dos increíbles postres Jordi y Pepe tenían guardada una sorpresa para su nueva compañera en su estreno: cocinar en el último reto. Y Marta no se escondió. Con el chocolate Dubai como protagonista, Delicious Martha firmó dos increíbles dulces: una tableta de chocolate Dubai y un bizcocho relleno de chocolate Dubai. Sabor, estética y mucho cariño en su primer cocinado como jurado de MasterChef. Jesús Quirós, mejor maestro pastelero de España e invitado de la noche, quedó rendido ante el resultado final: "A cuál mejor. Muy buenos".

2 - Presentación prometedora Delicious Martha es totalmente consciente de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y así lo explicó en su primera vez en el plató: "He crecido con este formato y cuando empecé hace 12 años a crear contenido gastronómico en redes nunca imaginé que llegaría este momento. Es el mayor reto al que me he enfrentado nunca y soy consciente de la responsabilidad que esto implica".

3 - Emoción y empatía con los aspirantes Marta tiene un marcado lado emocional, al que da rienda suelta sin problema ninguno. Todo ello lo conjugó con su enorme empatía cuando Inma, en la primera prueba de la noche, contó sus problemas del pasado con los trastornos alimentarios. Delicious Martha, que también atravesó por algo parecido, se abrazó a ella y le dio un sentido abrazo, que reconfortó a Inma. Nada como un abrazo amigo cuando lo necesitamos.

4 - Primera victoria en el juego de jueces El sentido del humor también es una de las principales características de Marta. Y eso ha sido fundamental para encajar a la perfección entre Pepe y Jordi. Su buena sintonía se comprobó en el primer juego de jueces que consistió en elaborar la mejor queimada en la visita de MasterChef a Ourense. Eso sí, buen humor pero con competitividad. Delicious Martha venció a sus compañeros y se llevó la victoria. De nada sirvieron los intentos de boicot de Jordi, que intentó apagar la llama de la elaboración de Marta. Se vienen grandes momentos de humor.