Quién es Delicious Martha, la nueva jueza que reemplaza a Samantha en 'MasterChef 14'

Tras 38 ediciones, trece de MasterChef, diez de MasterChef Celebrity, once de MasterChef Junior y los especiales, el trío formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se separa después de más de una década juntos. Delicious Martha es la nueva jueza que sustituye a la concursante de DecoMasters en la ardua tarea de juzgar a los aspirantes del talent culinario más famoso de la televisión. ¡Y así empezó en las cocinas!

Marta Sanahuja, conocida en redes sociales como @DeliciousMartha, es una de las mayores referentes de la gastronomía digital en España con sus dos millones de seguidores en Instagram. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en Blanquerna - Universidad Ramon Llull (Barcelona), pero siempre con una pasión: "Querer comunicar". Descubrió otra vocación en la cocina y decidió unir ambas, comunicación y gastronomía, en su blog Delicious Martha, un espacio en el que comenzó a compartir recetas, experiencias y contenido culinario y ya en su primer año recibió el Premio Bloguera de Oro, otorgado por el Canal Cocina. Lo que comenzó como un hobby, se acabó convirtiendo en su trabajo. "Es el espacio donde pongo mi alma", explicaba, reflejando el carácter personal de su proyecto.

La visión distinta que llega a las cocinas de MasterChef La creadora de contenido ha reconocido que "siente pasión por la fotografía y la música" y que tiene una debilidad: "No puedo resistirme al chocolate". Su proyecto gastronómico tiene una sensibilidad especial hacia lo artesanal: "Me siento atraída por todo aquello homemade, totalmente personalizado y que esconda una historia", ha explicado. Además, le encanta leer e impregnarse de nuevos conceptos. Marta Sanahuja es autodidacta en la cocina y siempre está en una "constante búsqueda de nuevos sabores, recetas desconocidas e ingredientes", siempre con la inspiración en lo cotidiano: "Me inspira cada detalle, cada palabra recibida o un olor", ha señalado. Su filosofía culinaria está basada en la curiosidad gastronómica. En Directo al grano, Marta Sanahuja ha advertido que viene a aportar "una visión totalmente distinta. Tenemos a dos grandes chefs, pero yo vengo a aportar la comida casera, las redes sociales... esa cocina más sencilla, más fácil. Llego a casa, no tengo tiempo... ¿Qué me hago?". La nueva jueza se ha mostrado "muy feliz" por afrontar esta nueva etapa en su carrera y que tanto Pepe como Jordi la han recibido "muy bien". ““