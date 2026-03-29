Quién es Delicious Martha, la nueva jueza que reemplaza a Samantha en 'MasterChef 14'
- Marta Sanahuja sustituye a Samantha, concursante de Decomasters junto a su hermano Colate
- No te pierdas nada de MasterChef 14 en RTVE Play
Tras 38 ediciones, trece de MasterChef, diez de MasterChef Celebrity, once de MasterChef Junior y los especiales, el trío formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se separa después de más de una década juntos. Delicious Martha es la nueva jueza que sustituye a la concursante de DecoMasters en la ardua tarea de juzgar a los aspirantes del talent culinario más famoso de la televisión. ¡Y así empezó en las cocinas!
Marta Sanahuja, conocida en redes sociales como @DeliciousMartha, es una de las mayores referentes de la gastronomía digital en España con sus dos millones de seguidores en Instagram. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en Blanquerna - Universidad Ramon Llull (Barcelona), pero siempre con una pasión: "Querer comunicar". Descubrió otra vocación en la cocina y decidió unir ambas, comunicación y gastronomía, en su blog Delicious Martha, un espacio en el que comenzó a compartir recetas, experiencias y contenido culinario y ya en su primer año recibió el Premio Bloguera de Oro, otorgado por el Canal Cocina. Lo que comenzó como un hobby, se acabó convirtiendo en su trabajo. "Es el espacio donde pongo mi alma", explicaba, reflejando el carácter personal de su proyecto.
La visión distinta que llega a las cocinas de MasterChef
La creadora de contenido ha reconocido que "siente pasión por la fotografía y la música" y que tiene una debilidad: "No puedo resistirme al chocolate". Su proyecto gastronómico tiene una sensibilidad especial hacia lo artesanal: "Me siento atraída por todo aquello homemade, totalmente personalizado y que esconda una historia", ha explicado. Además, le encanta leer e impregnarse de nuevos conceptos.
Marta Sanahuja es autodidacta en la cocina y siempre está en una "constante búsqueda de nuevos sabores, recetas desconocidas e ingredientes", siempre con la inspiración en lo cotidiano: "Me inspira cada detalle, cada palabra recibida o un olor", ha señalado. Su filosofía culinaria está basada en la curiosidad gastronómica.
En Directo al grano, Marta Sanahuja ha advertido que viene a aportar "una visión totalmente distinta. Tenemos a dos grandes chefs, pero yo vengo a aportar la comida casera, las redes sociales... esa cocina más sencilla, más fácil. Llego a casa, no tengo tiempo... ¿Qué me hago?". La nueva jueza se ha mostrado "muy feliz" por afrontar esta nueva etapa en su carrera y que tanto Pepe como Jordi la han recibido "muy bien".
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Hora y dónde ver el estreno de MasterChef 14
El estreno de la 14ª temporada de MasterChef tendrá lugar este lunes 30 de marzo a las 22:30 horas, después de La Revuelta. Podrá verse en La 1 y también en streaming a través de la plataforma gratuita RTVE Play.
La programación especial arrancará a las 17:15 con En Play, que incluirá la emisión de Qué decirte que no sepas, el pódcast de Masi y Juanjo Bona, seguido de Rivers Cam (18:00), con Marina Rivers. A las 18:30 continuará con varios episodios de Lo: cocina, producto y naturaleza, protagonizados por la ganadora de la décima edición, María Lo, y a partir de las 19:30 llegará Raíces, la historia de Carlos Maldonado, centrado en el vencedor de la primera edición y estrella Michelin en su restaurante.
A las 21:00, el especial En Play: MasterChef 14 servirá de antesala con la participación de los tres jueces, calentando motores hasta el inicio de La Revuelta y, a continuación, el estreno del primer programa de la nueva temporada.