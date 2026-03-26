Vuelve 'MasterChef': cocina tradicional, nuevos desafíos y la llegada de Delicious Martha al jurado en la 14ª edición

La 14ª edición del talent culinario ‘Masterchef’, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), llega cargada de novedades. Los chefs Pepe Rodríguez y Jordi Cruz estarán acompañados de Marta Sanahuja (@DeliciousMartha) con más de cinco millones de seguidores. La incorporación de la creadora de contenido gastronómico al jurado supone el primer gran cambio. Explicará cómo hacer su versión casera, práctica y saludable de cada prueba. La exigencia del jurado permanecerá intacta y los tres se pondrán más que nunca en la piel de los aspirantes, al cocinar con ellos en varias ocasiones.

Imagen del primer episodio de la nueva temporada de 'MasterChef'

La presentación de esta nueva edición, en el plató del programa, ha comenzado con un emocionado recuerdo a Esther González, “la mejor directora de castings que podíamos tener y una persona excepcional”, ha señalado Macarena Rey, CEO de Shine Iberia.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, se ha sumado a este recuerdo, “que hacemos con una sonrisa, porque era una mujer que amaba ‘MasterChef’. Además, se ha referido a este formato como “el MasterChef auténtico, el pata negra”, y ha recordado el horario del estreno, el lunes a las 22:30.

Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha reitirado que ‘MasterChef es “el flagship de nuestra programación” y ha destacado que el casting es “muy especial, diverso y diferente. Es curioso ver cómo se relacionan entre ellos porque vienen de mundos muy diversos. Además, en esta presentación se ha confirmado que la próxima edición de MasterChef Celebrity será Legends, “una segunda oportunidad para las celebrities que no ganaron”, tal y como ha confirmado Bordas. El casting será anunciado próximamente.

Presentación de 'MasterChef 14'

Sobre esta edición, Macarena Rey ha avanzado que se dará “mucha importancia a la cocina tradicional” y ha destacado positivamente la incorporación de una nueva jueza: “Era muy difícil llegar al programa tras 38 ediciones, y eres sobresaliente”. “Hemos seguido viajando a exteriores maravillosos, es un lujo darle visibilidad a todos los rincones de españa, que son joyas”, ha añadido.

La incorporación de Marta Sanahuja es la gran novedad de la edición. Se ha mostrado “"muy feliz, con menos nervios de los que empecé. He tenido 11 semanas para digerirlo y tengo muchas ganas de ver el lunes la magia". “No era fácil sustituir a Samantha. Hacerlo todo sin perder tu personalidad es para darte la enhorabuena”, ha afirmado su compañero Pepe Rodríguez. “Cada año vengo con energías renovadas. Mientras la gente nos quiera ver, ahí estaremos”, ha finalizado el también veterano Jordi Cruz.

Marta Sanahuja, en la cocina de 'MasterChef'

Al terminar, los tres jueces han protagonizado un showcooking y han obsequiado a los asistentes con tres tapas: revuelto de setas con yema de huevo curada de Pepe; tacos de pollo desmigado de Marta; y bloodymary con agua de tomate y macarron liofilizado de albahaca de Jordi.

Una jugadora de póker, un instructor de supervivencia o una colaboradora de una ONG

En ‘Masterchef 14’ habrá perfiles tan diversos como una jugadora de póker profesional que traspasó su negocio de tortillas de patatas, un instructor de supervivencia en la naturaleza, una enfermera afro-española desencantada con su profesión o una colaboradora en una ONG dedicada a enseñar a leer a niños del poblado madrileño de la Cañada Real. A ellos se sumarán las ganadoras del Reto MasterChef.

El ganador se llevará un premio en metálico de 100.000 euros, el trofeo del programa y la oportunidad de publicar su libro de recetas. Los tres mejores concursantes obtendrán cursos formativos en la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center de San Sebastián.

Isa Pantoja, Asraf Beno, Ana Peleteiro y los chefs Rasmus Munk y Aitor Zabala vendrán a ‘Masterchef 14’

La lista es larga: Isa Pantoja y Asraf Beno; la atleta española Ana Peleteiro; los ganadores de ‘MasterChef Celebrity’ Mariló Montero, Tamara Falcó, Lorena Castell, Miki Nadal, Juanma Castaño, Raquel Meroño y Miguel Ángel Muñoz; y los exaspirantes Miguel Torres, Juanjo Bona, Masi, Torito, José Manuel Parada, Valeria Ros, la Mala Rodríguez, la Terremoto de Alcorcón, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo y Eduardo Casanova, entre otros. Así como aspirantes de ediciones anteriores como Gabriela Hinojosa, Bea Negro y Ángela Gimeno.

A las cocinas vendrán el danés Rasmus Munk, chef del restaurante dos estrellas Michelin ‘The Alchemist’ y nombrado mejor cocinero del mundo por The Best Chef Awards, Martín Berasategui (el chef español con más estrellas Michelin), Oriol Castro (3 estrellas), Dabiz Muñoz (3 estrellas), Pedro Subijana (3 estrellas), Toño Pérez (3 estrellas), Aitor Zabala (3 estrellas), Mario Sandoval (2 estrellas), Juanlu Fernández (2 estrellas), Roberto Ruiz (una estrella), Begoña Rodrigo (una estrella), Hideki Matsuhisa (una estrella), Víctor Infantes (una estrella), Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes (una estrella), Pepa Muñoz, Nino Redruello, la pastelera Mar Ibañez, y los maestros chocolateros Lluc Crusellas y Jesús Quirós.

Imagen del primer episodio de 'MasterChef 14'

Sin tradición no hay innovación

En esta temporada, el jurado hará hincapié en la importancia de la tradición en la gastronomía, los aspirantes revisarán los platos tradicionales españoles, la alta cocina clásica y las tapas más emblemáticas, para llevarlas después a la vanguardia.

Pondrán en práctica recetas de los padres de la alta gastronomía francesa Joël Robuchon, Paul Bocuse, Antonin Carême y Auguste Escoffier, prepararán toda clase de empanadillas, versionarán el sándwich Bikini y recrearán la icónica tarta helada de nata y chocolate de los 90.

Además, los aspirantes descubrirán la cocina holística, reinterpretarán la viral tableta de chocolate Dubái y se atreverán con el swavoury, una sorprendente mezcla dulce y salada.

Bodas de oro y el río subterráneo navegable más largo del continente

En las pruebas de exteriores, los aspirantes organizarán un banquete de bodas para una veintena de parejas que celebran sus bodas de oro junto a sus familias. Visitarán una de las principales bodegas de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2025, se adentrarán en las cuevas Vall de Uxó (Castellón) para recorrer el río subterráneo navegable más largo de Europa y tomarán las cocinas de grandes chefs.

Imagen del primer episodio de 'MasterChef 14'

La comunidad ‘MasterChef’ crece

La comunidad ‘MasterChef’ supera los 5,5 millones de seguidores en redes sociales y la experiencia continúa con la app MasterChef World o el Reto MasterChef, que ofrece un pase directo a la próxima edición del talent a quienes quieran dar el salto al programa.

El universo ‘MasterChef’ se completa con dos nuevos libros (‘MasterChef. Comer en familia’ y ‘MasterChef Junior. Cuaderno de vacaciones’), la Escuela MasterChef virtual, los Campamentos MasterChef, los videojuegos y los Eventos MasterChef.

En el episodio 1, la última criba y homenaje a los bomberos de Ourense

Solo los mejores llegan a las cocinas de ‘MasterChef’. Los aspirantes seleccionados entre miles de inscritos dispondrán de 40 minutos para elaborar un plato libre y cinco minutos más para terminarlo delante del jurado. Solo conseguirán el delantal blanco con el sí de Pepe, Jordi y Martha, que contarán con la ayuda de la chef valenciana estrella Michelin Begoña Rodrigo.

Para la prueba grupal, los aspirantes viajarán a la comarca de Monterrei, en Ourense, con un homenaje a los efectivos de los distintos cuerpos de bomberos que combatieron los incendios forestales del pasado verano. Los aspirantes deberán preparar a unas 120 personas un menú confeccionado por los chefs Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes, con una estrella Michelin.

Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz en el primer episodio de 'MasterChef 14'

De vuelta a las cocinas, llega la primera caja misteriosa con un ingrediente principal que sonará a los amantes del dulce: el chocolate Dubái. Los delantales negros elaborarán su propia versión de esta tableta viral y acompañarla de un postre de libre elección. Todo bajo la atenta mirada de los invitados, Miguel Torres, duelista de ‘MasterChef Celebrity 10’, y el maestro repostero Jesús Quirós, reconocido como el mejor maestro chocolatero de España.

‘MasterChef 14’ cuenta con el patrocinio de Electrodomésticos Bosch, Zúrich seguros y Central Lechera Asturiana.