MasterChef Celebrity 10 | Miguel Torres, entre lágrimas y agradecido a Paula Echevarría y su hijo en común: "Los necesito"
- El exfutbolista terminó entre lágrimas al hablar de su madre, su mujer y su hijo
"Se llama 'Mi hogar es mi pasión'. Lo he basado en lo que significa mi presente, la importancia de mi familia y el cariño que le tengo a mi hijo". Así presentó Miguel Torres el postre de su menú en el duelo final de MasterChef Celebrity 10. Visiblemente emocionado, el exfutbolista explicó lo que su familia supone para él. Además, esa emoción se mezcló con la rabia de ver cómo la cúpula y el helado se derretían antes de que los jueces lo probaran. Todo ello hizo que la mezcla de emociones le embargara y terminó llorando abrazado a Mariló, su compañera en este precioso duelo.
"No le quites valor a tu postre"
Después de doce intensos programas, Miguel Torres optó por darle una vuelta al tradicional arroz con leche en su último plato en MasterChef Celebrity 10. "Lo que significa para la cocina un arroz con leche de toda la vida. Le he querido poner la delicadeza del piñón, he hecho un crujiente con arroz inflado, una especie de caramelizado de chocolate, la quenelle que se me ha ido es de anís porque a mi madre le gusta mucho el anís, y había hecho una cúpula con la propia infusión del piñón con leche, pero se ha caído en el último momento".
Conocedor del perfeccionismo de Miguel, Jordi Cruz quiso restar importancia al detalle de la cúpula y el helado derretido para luego ensalzar el postre del exfutbolista: "Mira que eres exigente, estas cosas pasan, no le quites valor a tu postre por ese detalle técnico. Todos estamos de acuerdo en que has mostrado un Miguel que de tan buenín que eres das un poco de... Pero eres un buen tipo, compañero, currante... para mí durante esta competición he tenido delante un deportista de élite, con una disciplina férrea, un 10. Tu postre es complejo, con poco has construido un diálogo completo e interesante, muy sofisticado. Ha sido un placer tenerte en MasterChef Celebrity 10".
La emoción de Paula Echevarría
Pero Jordi no fue el único en intervenir. Samantha se fue a la parte personal para poner en valor el compañerismo de Miguel: "Eres el que siempre ayuda". Y Oriol Castro tiró más por una valoración puramente gastronómica, y lo que probó le encantó: "Hay técnica, hay profesionalidad, el sabor era increíble, los crujientes de arroz de 10. Felicitaciones por tu trabajo".
Con Paula Echevarría llorando emocionada en la galería, Miguel agradeció las palabras del jurado, y confesó la "rabia" que se le queda internamente por "no poder haber podido hacerlo todo a la perfección". Eso sí, levantar la cabeza es obligatorio para él. Y lo hará. No tenemos duda.
