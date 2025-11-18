MasterChef Celebrity 10 | Miguel Torres, entre lágrimas y agradecido a Paula Echevarría y su hijo en común: "Los necesito"

"Se llama 'Mi hogar es mi pasión'. Lo he basado en lo que significa mi presente, la importancia de mi familia y el cariño que le tengo a mi hijo". Así presentó Miguel Torres el postre de su menú en el duelo final de MasterChef Celebrity 10. Visiblemente emocionado, el exfutbolista explicó lo que su familia supone para él. Además, esa emoción se mezcló con la rabia de ver cómo la cúpula y el helado se derretían antes de que los jueces lo probaran. Todo ello hizo que la mezcla de emociones le embargara y terminó llorando abrazado a Mariló, su compañera en este precioso duelo.

"No le quites valor a tu postre" Después de doce intensos programas, Miguel Torres optó por darle una vuelta al tradicional arroz con leche en su último plato en MasterChef Celebrity 10. "Lo que significa para la cocina un arroz con leche de toda la vida. Le he querido poner la delicadeza del piñón, he hecho un crujiente con arroz inflado, una especie de caramelizado de chocolate, la quenelle que se me ha ido es de anís porque a mi madre le gusta mucho el anís, y había hecho una cúpula con la propia infusión del piñón con leche, pero se ha caído en el último momento". Conocedor del perfeccionismo de Miguel, Jordi Cruz quiso restar importancia al detalle de la cúpula y el helado derretido para luego ensalzar el postre del exfutbolista: "Mira que eres exigente, estas cosas pasan, no le quites valor a tu postre por ese detalle técnico. Todos estamos de acuerdo en que has mostrado un Miguel que de tan buenín que eres das un poco de... Pero eres un buen tipo, compañero, currante... para mí durante esta competición he tenido delante un deportista de élite, con una disciplina férrea, un 10. Tu postre es complejo, con poco has construido un diálogo completo e interesante, muy sofisticado. Ha sido un placer tenerte en MasterChef Celebrity 10".