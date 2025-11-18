¡Mariló Montero gana MasterChef Celebrity 10 con un menú dedicado a su familia! Así ha sido el momento

Doce semanas después, MasterChef Celebrity 10 ya tiene ganadora. Mariló Montero se llevó el trofeo tras un intenso duelo con Miguel Torres en el que ambos optaron por menús de gran complejidad con diferentes historias familiares de fondo. Antes, Juanjo y Torito sellaron su tercera y cuarta posición en la última prueba de exteriores, donde MasterChef brindó un merecido homenaje a Martín Berasategui por sus 50 años de dedicación a la gastronomía. La edición terminó con una final llena de emociones y muchas, muchas lágrimas.

La noche arrancó con Juanjo, Miguel, Torito y Mariló siguiendo a uno de los mejores chefs a nivel mundial: Virgilio Martínez. Su restaurante Central, en Perú, ha sido reconocido como el mejor del mundo según la lista de The World's 50 Best Restaurants. Con Tamara Falcó como invitada de lujo, los finalistas siguieron el ritmo, o lo intentaron en alguno de los casos, del chef peruano con el único objetivo de conseguir la primera chaquetilla de duelista. Ese privilegio quedó reservado para Mariló que, emocionada, se enfundó la ansiada prenda con su nombre bordado. Miguel y Torito se quedaron cerca y junto a Juanjo viajaron a Donosti para luchar por acompañar a Mariló en el duelo final.

Pero la última prueba de exteriores no fue nada sencilla y desde el palacio Miramar, MasterChef Celebrity 10 rindió homenaje a Martín Berasategui, el maestro culinario que cumple 50 años de impecable trayectoria, convertido en el cocinero español que atesora más estrellas Michelin, 12 en 7 restaurantes. Allí, Miguel, Torito y Juanjo trabajaron de manera individual para preparar diferentes creaciones de Berasategui, que probarían familiares y amigos más íntimos del gran referente de la cocina vasca. Si bien Torito tuvo alguna complicación con sus platos, Juanjo solventó sus problemas con el crujiente a base de actitud positiva y trabajo y Miguel Torres siguió detenidamente cada elaboración. Por ello, entre ellos dos estuvo la segunda chaquetilla, que finalmente se llevó el exfutbolista.

El homenaje terminó con Martín llorando con su nieta en brazos y saludando uno a uno a todos los comensales de su homenaje: "Es el mejor día de mi vida". Ha merecido la pena haber trabajado tanto. Aunque viva 3000 años más me tendré que pellizcar todos los días de la suerte que he tenido de tener una familia así y unos amigazos que están a mi lado para que yo disfrute tanto de la vida y de la gastronomía".

Paula Echevarría, presente en el duelo final Para el gran duelo final, el chef Oriol Castro (3 estrellas Michelin) acompañó a los jueces en las valoraciones. A su vez, Mariló Montero estuvo acompañada por sus hijos Alberto y Rocío y sus respectivas parejas, mientras que Miguel sintió el calor de su pareja, Paula Echevarría, su hijo y su madre. Ambos apostaron por menús arriesgados de gran complejidad técnica que contaban su historia y su amor por la familia. Mariló rindió homenaje a los suyos con una propuesta exigente, ambicioso y técnicamente compleja, que ejecutó con maestría. Su entrante fue un homenaje a la huerta española y, especialmente, a la de su madre, creada y cultivada por su madre y su tío Luis para alimentar a toda la familia. Al principal lo bautizó como “Besos”, un plato de “altísimo nivel” que aprendió del chef Mario Sandoval y que demuestra la mano que tiene en la cocina. El lomo de corzo Wellington estaba abrazado por un hojaldre, para representar el recuerdo de aquellos despertares con besos a sus hijos, Alberto y Rocío, cuando eran pequeños. “Has traído un plato ortodoxo, complejo, donde hay muchos pasos que, si no eres cocinero o alguien que practica o lo hace a menudo, no saca un Wellington perfecto en poco tiempo”, reconoció Jordi Cruz. Receta de lomo de corzo Wellington con gelificado de mora y dorayaki de Mariló Montero en MasterChef Celebrity 10 Para terminar, “Estrellas” se presentó como un original postre con algodón de azúcar estrellado para simbolizar aquellas noches en que se tumbaba, junto a sus hijos, en el jardín de la casa de Sanlúcar de Barrameda para buscar estrellas fugaces y sueños por cumplir. Además, impregnó la estancia con un perfume creado por ella misma de ginebra, bergamota, rosa, jazmín, agua de azahar, canela y vainilla, inspirado en las mismas notas del Shalimar, de Guerlain, el perfume que ha usado toda la vida y su tía Lola le traía desde Francia.