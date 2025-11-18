En el duelo de la gran final de MasterChef Celebrity 10, Mariló Montero se enfrentó a Miguel Torres, y como elaboración principal presentó esta receta de lomo de corzo Wellington con gelificado de mora y dorayaki de velo de pacharán con escabeche de fresas y yogur. Un principal espectacular para un menú inmejorable. Aquí tienes todos los detalles.
Receta de lomo de corzo Wellington con gelificado de mora y dorayaki de Mariló Montero en MasterChef Celebrity 10
- Para el lomo de corzo Wellington:
- 1 solomillo de corzo
- 2 masas de hojaldre
- Mostaza
- Para la duxelle:
- 100 g de champiñones mini
- 100 g de seta portobello
- 100 g de seta shimeji
- 100 g de seta shiitake
- 300 g de chalota
- 1 cucharada de mostaza
- 1 lámina de cecina
- Para la salsa de corzo:
- 100 g de recorte de lomo de corzo
- 300 ml de vino tinto
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 puerro
- 1 tomate pera
- 1 zanahoria
- Cardamomo
- 2 hojas de Laurel
- Maicena exprés oscura
- 1 cucharada de mantequilla
- Perejil
- Pimentón dulce
- Pimienta en grano
- Salsa de soja
- Tomillo fresco
- Para el savarin de escabeche de moras y chalotas:
- 1 cucharada sopera de vinagre de Jerez
- 1 cucharada sopera de vinagre de Módena
- 1 manzana
- 2 chalotas
- Agar agar
- Agua
- Mantequilla
- Canela en polvo
- 2 hojas de gelatina
- Jengibre fresco
- Moras
- Pimienta rosa
- Semillas de anís
- Para el gelificado de moras:
- 250 ml del líquido de moras del paso anterior
- 1.5 g de agar agar
- 2 hojas de gelatina ya hidratadas
- Para el dorayaki:
- 60 g de miel
- 50 g de harina de trigo
- 30 g de vino fino
- 30 g de harina de almendra
- 2 huevos
- 1 cucharadita de levadura
- Para el lomo de corzo Wellington:
- Limpiar el lomo de corzo, enrollar con film la pieza que vamos a usar en el Wellington para darle forma y reservar en nevera.
- Marcar el lomo, una vez pasado un tiempo en nevera, y reservar. Pintar con mostaza cuando esté frío.
- Estirar film, donde pondremos un cuadrado de duxelle para que envuelva el lomo de corzo. Reposar por 30 minutos.
- Tras el reposo, poner el lomo ya con la duxelle sobre la masa de hojaldre, envolver y pintarlo con huevo batido.
- Envolver en film y dejar reposar.
- Una vez listo, agregar el enrejado de masa de hojaldre, sobre el envoltorio de hojaldre anterior. Reservar.
- Después, pintarlo con huevo batido. y hornear a 250ºC durante 11 minutos.
- Para la duxelle:
- Picar la chalota en brunoise fina y pochar en sartén. Picar las setas con la picadora.
- Cuando las chalotas estén doradas añadir la mezcla de setas picadas.
- Añadir la cecina picada fina en brunoise y agregar a la mezcla.
- Cocinar durante unos minutos y después extender la mezcla en una bandeja y dejar enfriar.
- Para la salsa de corzo:
- Dorar los recortes en sartén con el fuego en inducción en potencia 8.
- Una vez dorados, añadir las verduras cortadas en mirepoix a la sartén con el recorte de corzo.
- Cuando la verdura esté dorada añadir el tomate, el vino y dejar reducir el alcohol. Añadir la salsa de soja, los aromáticos y cubrir de agua.
- Dejar reducir la salsa y una vez lista colarla con estameña y agregar maicena exprés y mantequilla para ligar la salsa. Reservar.
- Para el savarin de escabeche de moras y chalotas:
- En un bol con hielo hidratar las colas de gelatina.
- Cortar la manzana en brunoise pequeña y la chalota y el jengibre en dados pequeños.
- Dorar la chalota en sartén, añadir la manzana y el jengibre en brunoise.
- Luego añadir unos dados de mantequilla y cocinar hasta que estén tiernos.
- Triturar las moras con agua, colar por estameña. Se necesitan 250 gramos de líquido resultante.
- Usar unas moras para cortarlas en cuartos y reservarlas.
- Añadir al puré de moras una cucharada sopera de vinagre de jerez, una cucharada sopera de vinagre de Módena, añadir canela y pimienta rosa.
- Para el gelificado de moras:
- Mezclar el líquido de moras junto con el agar agar, poner en el fuego hasta que llegue a hervir, siempre removiendo con varillas.
- Fuera del fuego agregar las hojas de gelatina y disolver en el líquido.
- En el molde de savarín colocar el gelificado de moras y añadir los cuartos de moras previamente cortados.
- Cubrir la mitad, añadir las moras troceadas y seguidamente la mezcla de chalotas, manzana y jengibre y rellenar el resto del molde.
- Llevar a nevera y reservar para el emplatado.
- Para el dorayaki:
- En un bol mezclar los ingredientes con varillas y pasarlo a un biberón.
- En una sartén a fuego 6 de potencia, cocinar los dorayakis.
- Una vez cocinados, reservar para el emplatado.
- Para la presentación:
- Emplatar en el siguiente orden: Dorayaki, savarín de escabeche de moras, solomillo Wellington, salsa de corzo, brotes de mostaza y trufa fresca.