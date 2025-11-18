Enlaces accesibilidad
Receta de velo de pacharán con escabeche de fresas y yogur de Mariló Montero en MasterChef Celebrity 10

RTVE.es

En el duelo de la gran final de MasterChef Celebrity 10, Mariló Montero se enfrentó a Miguel Torres, y para cerrar su menú presentó este postre de velo de pacharán con escabeche de fresas y yogur. Un cierre espectacular para un menú inmejorable. Aquí tienes todos los detalles.

Ingredientes Preparación
  • Para el velo de pacharán:
  • 250 g de pacharán
  • 1,5 g de agar agar
  • 2 hojas de gelatina
  • Para el escabeche de fresas:
  • 200 g de azúcar
  • 200 g de agua
  • 200 g de fresas
  • Vinagre de jerez
  • Pimienta negra
  • Para el helado de yogur y vainilla:
  • 500 g de yogur griego
  • 1 vaina de vainilla
  • Para el perfume:
  • 100 g de ginebra
  • 5 g de bergamota
  • Zumo de 1 limón
  • 1 rama de canela
  • Vainilla en rama
  • Agua de azahar
  • Agua de rosas
  • Para el algodón de azúcar:
  • 100 g de azúcar
  • Polvo de plata
  • Plata en láminas
  • Otros:
  • Flores de claveles
  1. Para el velo de pacharán:
  2. En un bol con hielo poner a hidratar las gelatinas.
  3. En un cazo en frío agregar el pacharán junto con el agar agar, mezclar con varillas hasta disolver el agar.
  4. Llevar a ebullición, sin dejar de revolver, retirar del fuego y seguidamente agregar las hojas de gelatina previamente hidratadas. Integrar bien.
  5. Disponer la mezcla en un chino pistón y en nevera con los platos introducidos previamente formamos el gelificado dentro del plato.
  6. Para el escabeche de fresas:
  7. Hacer un TPT con el agua y el azúcar.
  8. Cuando este listo añadirle un chorrito de vinagre de jerez.
  9. Introducir en las fresas, sin el rabo verde, en el cazo con la mezcla anterior caliente y dejar cocinar fuera del fuego.
  10. Para el helado de yogur y vainilla:
  11. En un bol poner el yogur junto con la vainilla raspada y el azúcar.
  12. Poner la preparación en vasos de rowser. Llevar al abatidor.
  13. Para el perfume:
  14. Infusionar todos los ingredientes juntos.
  15. Colar e introducir en la perfumera. Reservar.
  16. Para el algodón de azúcar:
  17. Hacer el algodón con la máquina de azúcar.
  18. Para el emplatado:
  19. Emplatar todo en el siguiente orden: primero el velo, luego el escabeche, seguir con la quenelle de helado, colocar el algodón de azúcar y terminar con el papel y el polvo de plata, el perfume y las flores.
