Receta de velo de pacharán con escabeche de fresas y yogur de Mariló Montero en MasterChef Celebrity 10

En el duelo de la gran final de MasterChef Celebrity 10, Mariló Montero se enfrentó a Miguel Torres, y para cerrar su menú presentó este postre de velo de pacharán con escabeche de fresas y yogur. Un cierre espectacular para un menú inmejorable. Aquí tienes todos los detalles.
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para el velo de pacharán:
- 250 g de pacharán
- 1,5 g de agar agar
- 2 hojas de gelatina
- Para el escabeche de fresas:
- 200 g de azúcar
- 200 g de agua
- 200 g de fresas
- Vinagre de jerez
- Pimienta negra
- Para el helado de yogur y vainilla:
- 500 g de yogur griego
- 1 vaina de vainilla
- Para el perfume:
- 100 g de ginebra
- 5 g de bergamota
- Zumo de 1 limón
- 1 rama de canela
- Vainilla en rama
- Agua de azahar
- Agua de rosas
- Para el algodón de azúcar:
- 100 g de azúcar
- Polvo de plata
- Plata en láminas
- Otros:
- Flores de claveles
|
- Para el velo de pacharán:
- En un bol con hielo poner a hidratar las gelatinas.
- En un cazo en frío agregar el pacharán junto con el agar agar, mezclar con varillas hasta disolver el agar.
- Llevar a ebullición, sin dejar de revolver, retirar del fuego y seguidamente agregar las hojas de gelatina previamente hidratadas. Integrar bien.
- Disponer la mezcla en un chino pistón y en nevera con los platos introducidos previamente formamos el gelificado dentro del plato.
- Para el escabeche de fresas:
- Hacer un TPT con el agua y el azúcar.
- Cuando este listo añadirle un chorrito de vinagre de jerez.
- Introducir en las fresas, sin el rabo verde, en el cazo con la mezcla anterior caliente y dejar cocinar fuera del fuego.
- Para el helado de yogur y vainilla:
- En un bol poner el yogur junto con la vainilla raspada y el azúcar.
- Poner la preparación en vasos de rowser. Llevar al abatidor.
- Para el perfume:
- Infusionar todos los ingredientes juntos.
- Colar e introducir en la perfumera. Reservar.
- Para el algodón de azúcar:
- Hacer el algodón con la máquina de azúcar.
- Para el emplatado:
- Emplatar todo en el siguiente orden: primero el velo, luego el escabeche, seguir con la quenelle de helado, colocar el algodón de azúcar y terminar con el papel y el polvo de plata, el perfume y las flores.