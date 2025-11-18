Receta de velo de pacharán con escabeche de fresas y yogur de Mariló Montero en MasterChef Celebrity 10

Para el velo de pacharán:

250 g de pacharán

1,5 g de agar agar

2 hojas de gelatina

Para el escabeche de fresas:

200 g de azúcar

200 g de agua

200 g de fresas

Vinagre de jerez

Pimienta negra

Para el helado de yogur y vainilla:

500 g de yogur griego

1 vaina de vainilla

Para el perfume:

100 g de ginebra

5 g de bergamota

Zumo de 1 limón

1 rama de canela

Vainilla en rama

Agua de azahar

Agua de rosas

Para el algodón de azúcar:

100 g de azúcar

Polvo de plata

Plata en láminas

Otros:

Flores de claveles

Para el velo de pacharán: En un bol con hielo poner a hidratar las gelatinas. En un cazo en frío agregar el pacharán junto con el agar agar, mezclar con varillas hasta disolver el agar. Llevar a ebullición, sin dejar de revolver, retirar del fuego y seguidamente agregar las hojas de gelatina previamente hidratadas. Integrar bien. Disponer la mezcla en un chino pistón y en nevera con los platos introducidos previamente formamos el gelificado dentro del plato. Para el escabeche de fresas: Hacer un TPT con el agua y el azúcar. Cuando este listo añadirle un chorrito de vinagre de jerez. Introducir en las fresas, sin el rabo verde, en el cazo con la mezcla anterior caliente y dejar cocinar fuera del fuego. Para el helado de yogur y vainilla: En un bol poner el yogur junto con la vainilla raspada y el azúcar. Poner la preparación en vasos de rowser. Llevar al abatidor. Para el perfume: Infusionar todos los ingredientes juntos. Colar e introducir en la perfumera. Reservar. Para el algodón de azúcar: Hacer el algodón con la máquina de azúcar. Para el emplatado: Emplatar todo en el siguiente orden: primero el velo, luego el escabeche, seguir con la quenelle de helado, colocar el algodón de azúcar y terminar con el papel y el polvo de plata, el perfume y las flores.