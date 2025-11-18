Receta de puré de lentejas con verduras y crumble de aceituna negra de Mariló Montero en MasterChef Celebrity 10

Para el puré de lentejas pardinas:

1 chorizo fresco

1 cebolleta

1 diente de ajo

1 tomate pera

1 zanahoria

150 g de lentejas pardinas

Aceite de girasol

Comino seco

Laurel fresco

Pimentón de la Vera

Pimienta negra molida

Puerro

Tomillo

Vino blanco

Para las verduras:

1 manojo de ajetes tiernos

1 calabacín

5 cebolletas tiernas pequeñas

4 espárragos blancos

4 espárragos trigueros

4 judías verdes planas

3 patatas

6 tomate ton Berry

6 zanahorias mini

5 rebozuelos

Para la vinagreta:

300 g de aceite de oliva virgen

100 g de vinagre de Jerez

Para los shot de guisantes:

200 g de guisantes lágrima congelados

2 hojas de gelatina

Menta fresca

Agua

Nitrógeno líquido

Para el crumble de aceituna negra:

1 cucharada sopera de mantequilla

2 cucharadas soperas de harina de trigo

1 cucharada sopera de polvo de aceituna negra

Sal

Para la mayonesa de ají amarillo:

1 cucharada pequeña de ají amarillo

Jugo de limón

1 huevo

170 g de aceite de girasol

Para el encapsulado de Isomalt:

100 g de isomalt

Aceite de oliva

Otros:

Hojas de acedera

Germinados de guisante

Para el puré de lentejas: En una olla exprés rehogar el puerro, la zanahoria, el diente de ajo y la cebolleta. Todo cortado en brunoise gruesa. Dorar bien y añadir el tomillo seco y el pimentón dulce y el laurel. Pelar y cortar un tomate y agregar a la olla. Añadir vino blanco y dejar reducir el alcohol. Cortar el chorizo fresco a trozos no muy pequeños, agregar a la olla y dejar cocinar unos minutos. Pasado unos minutos agregar 150 g de lentejas pardinas, salpimentar, cubrir con agua, cerrar la olla y dejar cocinar una vez empiece a hervir durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, retirar del fuego, quitar el laurel y triturar con túrmix. Colar la mezcla y reservar en manga pastelera. Para las verduras: Hacemos bolas de patata con el sacabolas pequeño y cocer en agua. Una vez listas introducir en la vinagreta ya preparada. Cortar las esquinas de las judías y cortar al bies finamente. Retirar las semillas y reservar. Cortar las puntas de los espárragos dejándolos plano y saltear en sartén bien caliente. Cortar las cebolletas pequeñas quitándoles la parte de la raíz, y las marcar a la plancha. Reservar. Pelar las zanahorias baby y dejarlas reposar en la vinagreta ya preparada. Una vez estén listas, cortar en discos pequeños. Cortar los ajetes al bies y marcar en sartén caliente. Cortar el calabacín con la corta fiambre, enrollar y colocar en un bol y se ahúman con la pipa de humo. Limpiar las setas, secarlas bien y cortar el tallo. Saltear a fuego fuerte. Cortar las puntas de los espárragos blancos. Reservar para luego marcar en sartén bien caliente. Para la vinagreta: Mezclar los ingredientes y reservar. Para los shot de guistantes: En un bol con hielo poner las hojas de gelatina a hidratar. En una olla poner agua a hervir y cocer los guisantes junto con la menta. Una vez listos colar. Triturar con túrmix y agregar un poco de agua de la cocción. De la mezcla resultante separar 200 ml de jugo de guisantes y mezclar con las dos hojas de gelatina. Calentar 1/3 parte de la mezcla del guisante para incorporar la gelatina. Juntar con la parte fría de guisante, colar y reservar en biberón. En un bol de nitrógeno añadir gota a gota el jugo de guisante y menta. Retirar los shots de guisantes con una araña y reservar en porex. Guardar en abatidor. Para el crumble de aceituna negra: Mezclar todo en un bol hasta que resulte una masa con textura homogénea. Estirar sobre papel de horno, usando el rodillo de cocina para que quede lo más fino posible. Hornear a 120ºC durante 15 minutos. Para la mayonesa de ají amarillo: Pesar el aceite en una báscula, agregar los demás ingredientes y con la túrmix formar la mayonesa. Pasar a un biberón y reservar en nevera. Para el encapsulado de Isomalt: En una sartén calentar el isomalt hasta textura líquida. Con la ayuda de un descorazonador de manzana, introducir en el isomalt ya caliente, agregar unas gotas de aceite de oliva dentro del isomalt que tenemos en el descorazonador y formar el encapsulado. Reservar. Para la presentación: Emplatar con el siguiente orden: puré de lenteja, crumble, shots de guisantes, verduras, encapsulado de isomalt, mayonesa, brotes de acedera y brotes de guisantes.