Receta de puré de lentejas con verduras y crumble de aceituna negra de Mariló Montero en MasterChef Celebrity 10

En el duelo de la gran final de MasterChef Celebrity 10, Mariló Montero se enfrentó a Miguel Torres, y como entrante presentó esta receta en homenaje a la huerta: puré de lentejas con verduras y crumble de aceituna negra. Un entrante espectacular para un menú inmejorable. Aquí tienes todos los detalles.
Receta de puré de lentejas con verduras y crumble de aceituna negra de Mariló Montero en MasterChef Celebrity 10Receta de puré de lentejas con verduras y crumble de aceituna negra de Mariló Montero en MasterChef Celebrity 10
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para el puré de lentejas pardinas:
- 1 chorizo fresco
- 1 cebolleta
- 1 diente de ajo
- 1 tomate pera
- 1 zanahoria
- 150 g de lentejas pardinas
- Aceite de girasol
- Comino seco
- Laurel fresco
- Pimentón de la Vera
- Pimienta negra molida
- Puerro
- Tomillo
- Vino blanco
- Para las verduras:
- 1 manojo de ajetes tiernos
- 1 calabacín
- 5 cebolletas tiernas pequeñas
- 4 espárragos blancos
- 4 espárragos trigueros
- 4 judías verdes planas
- 3 patatas
- 6 tomate ton Berry
- 6 zanahorias mini
- 5 rebozuelos
- Para la vinagreta:
- 300 g de aceite de oliva virgen
- 100 g de vinagre de Jerez
- Para los shot de guisantes:
- 200 g de guisantes lágrima congelados
- 2 hojas de gelatina
- Menta fresca
- Agua
- Nitrógeno líquido
- Para el crumble de aceituna negra:
- 1 cucharada sopera de mantequilla
- 2 cucharadas soperas de harina de trigo
- 1 cucharada sopera de polvo de aceituna negra
- Sal
- Para la mayonesa de ají amarillo:
- 1 cucharada pequeña de ají amarillo
- Jugo de limón
- 1 huevo
- 170 g de aceite de girasol
- Para el encapsulado de Isomalt:
- 100 g de isomalt
- Aceite de oliva
- Otros:
- Hojas de acedera
- Germinados de guisante
|
- Para el puré de lentejas:
- En una olla exprés rehogar el puerro, la zanahoria, el diente de ajo y la cebolleta. Todo cortado en brunoise gruesa.
- Dorar bien y añadir el tomillo seco y el pimentón dulce y el laurel.
- Pelar y cortar un tomate y agregar a la olla.
- Añadir vino blanco y dejar reducir el alcohol.
- Cortar el chorizo fresco a trozos no muy pequeños, agregar a la olla y dejar cocinar unos minutos.
- Pasado unos minutos agregar 150 g de lentejas pardinas, salpimentar, cubrir con agua, cerrar la olla y dejar cocinar una vez empiece a hervir durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, retirar del fuego, quitar el laurel y triturar con túrmix.
- Colar la mezcla y reservar en manga pastelera.
- Para las verduras:
- Hacemos bolas de patata con el sacabolas pequeño y cocer en agua. Una vez listas introducir en la vinagreta ya preparada.
- Cortar las esquinas de las judías y cortar al bies finamente. Retirar las semillas y reservar.
- Cortar las puntas de los espárragos dejándolos plano y saltear en sartén bien caliente.
- Cortar las cebolletas pequeñas quitándoles la parte de la raíz, y las marcar a la plancha. Reservar.
- Pelar las zanahorias baby y dejarlas reposar en la vinagreta ya preparada. Una vez estén listas, cortar en discos pequeños.
- Cortar los ajetes al bies y marcar en sartén caliente. Cortar el calabacín con la corta fiambre, enrollar y colocar en un bol y se ahúman con la pipa de humo.
- Limpiar las setas, secarlas bien y cortar el tallo. Saltear a fuego fuerte.
- Cortar las puntas de los espárragos blancos. Reservar para luego marcar en sartén bien caliente.
- Para la vinagreta:
- Mezclar los ingredientes y reservar.
- Para los shot de guistantes:
- En un bol con hielo poner las hojas de gelatina a hidratar.
- En una olla poner agua a hervir y cocer los guisantes junto con la menta. Una vez listos colar.
- Triturar con túrmix y agregar un poco de agua de la cocción. De la mezcla resultante separar 200 ml de jugo de guisantes y mezclar con las dos hojas de gelatina.
- Calentar 1/3 parte de la mezcla del guisante para incorporar la gelatina.
- Juntar con la parte fría de guisante, colar y reservar en biberón.
- En un bol de nitrógeno añadir gota a gota el jugo de guisante y menta.
- Retirar los shots de guisantes con una araña y reservar en porex. Guardar en abatidor.
- Para el crumble de aceituna negra:
- Mezclar todo en un bol hasta que resulte una masa con textura homogénea.
- Estirar sobre papel de horno, usando el rodillo de cocina para que quede lo más fino posible. Hornear a 120ºC durante 15 minutos.
- Para la mayonesa de ají amarillo:
- Pesar el aceite en una báscula, agregar los demás ingredientes y con la túrmix formar la mayonesa.
- Pasar a un biberón y reservar en nevera.
- Para el encapsulado de Isomalt:
- En una sartén calentar el isomalt hasta textura líquida.
- Con la ayuda de un descorazonador de manzana, introducir en el isomalt ya caliente, agregar unas gotas de aceite de oliva dentro del isomalt que tenemos en el descorazonador y formar el encapsulado. Reservar.
- Para la presentación:
- Emplatar con el siguiente orden: puré de lenteja, crumble, shots de guisantes, verduras, encapsulado de isomalt, mayonesa, brotes de acedera y brotes de guisantes.