Juanjo Bona, el niño que cumplió su sueño en MasterChef Celebrity 10

A veces no hace falta ganar para ganar. Juanjo Bona se quedó a las puertas del gran duelo final de MasterChef Celebrity 10, que disputaron Miguel Torres y Mariló, pero el artista reconoció que "el sueño que venía a cumplir, lo he cumplido". Todavía recordamos al pequeño Juanjo que se quedó cerca de participar en MasterChef Junior 4. O el Juanjo que tras su paso por Operación Triunfo visitó como invitado las cocinas de MasterChef Celebrity 9. Esos Juanjos no sabían lo que les vendría después. Pero ha sido mucho mejor de lo que podían imaginar.

Juanjo Bona llegó a MasterChef Celebrity 10 con 21 años, pero a pesar de su juventud, desde el primer día demostró personalidad, capacidad de trabajo, carácter y humildad. A pesar de formar parte de un casting con compañeros y compañeras con carreras televisivas de gran recorrido, el artista fue encontrando su hueco a base de mostrarse tal cual es, sin ningún personaje que interpretar y creciendo personal y culinariamente. Poco a poco se fue ganando la confianza de sus compañeros, dejando claro que la diferencia de edad no es un obstáculo en lo que a las amistades se refiere.

Su recorrido en el programa se ha caracterizado por un crecimiento exponencial, sin dejar de trabajar, sin dejar de mejorar y siempre entre el grupo de los favoritos. Tanto para el jurado como para el público. Ha encadenado grandes valoraciones, grandes platos y varias donaciones, sacando también su lado más solidario. Aquí recogemos alguno de esos momentos: