Los secretos de las albóndigas japonesas de Juanjo Bona en 'MasterChef Celebrity 10': Descubre la receta

Juanjo Bona sigue con paso firme en MasterChef Celebrity 10. Apoyado en una comunidad fiel que está cerca de él en los días buenos y en los días malos, el cantante aragonés ha vuelto a demostrar que no vino al programa solo a vivir la experiencia. Quiere llegar lo más lejos posible. Y con platos como este de albóndigas japonesas, va por el camino correcto. Pero, ¿qué secretos guarda esta receta?

Lo primero de todo es algo fuera de lo gastronómico. Y es que Juanjo se ha desprendido de todo tipo de negatividad. Lo que le ha llevado a tener, incluso, un acercamiento con Torito al que eligió para que cocinara con él durante 10 minutos. "Le quiero dar una oportunidad", aseguró. Estar en paz con uno mismo siempre da esa tranquilidad que te permite enfrentar los grandes retos con optimismo. Y el resultado no pudo ser mejor.

Los jueces, y más concretamente Jordi, le regalaron a Juanjo una valoración que seguro no olvidará nunca: "¿Tú quien eres? Este no es el Juanjo que llevo viendo, ese que refunfuña todo el rato. Hoy has hecho fácil algo muy difícil y lo haces igual que un japonés, sin ponerte nervioso". Y todo ello, con una estética inmejorable, minimalista, como un buen plato nipón.