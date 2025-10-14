Â¡Nueva doble expulsiÃ³n en 'MasterChef Celebrity 10'! Rosa Benito y Alejo Sauras cuelgan el delantal
- En una decisión inesperada, Pepe anunció que sus platos "no estaban a la altura"
"El aspirante que no continúa en MasterChef Celebrity 10 es Rosa... ¡y Alejo!" Así fue el inesperado anuncio de Pepe Rodríguez en el séptimo programa de la edición y que dejó sin palabras a los celebrities. Sus platos no alcanzaron el nivel y los dos fueron expulsados. Pero hubo mucho más. Un escape room, la visita de William Levy, una prueba por equipos en Cádiz con pique Parada-Alejo incluido y una prueba de albóndigas. ¿Qué más se puede pedir? Te lo contamos todo.
La noche arrancó con la llegada de Eduardo Casanova, que revolucionó las cocinas y ayudó a los aspirantes a completar un peculiar escape room, donde cada prueba superada significó contar con más ingredientes. El reto escondió un homenaje a la dieta mediterránea: frutas y hortalizas, legumbre, frutos secos, pescados, carnes magras y aceite de oliva. Pero la cosa no se quedó ahí y cada celebrity tuvo que añadir una técnica de vanguardia a su plato.
Tras un cocinado donde Eduardo Casanova llegó a bendecir a Miguel Torres, llegó el turno de las valoraciones. Y ahí los jueces volvieron a ser implacables. Pero cuatro aspirantes brillaron por encima del resto: Mala, Rosa, Parada y Valeria. El mejor de los cuatro tuvo la oportunidad de donar los 4.000 euros y el privilegio fue para Mala. La rapera fue la número uno con su plato de puré de coliflor con verduritas glaseadas y lomos de lenguado aromatizados con manzana, al que llamó 'Todavía me acuerdo de ti', el mismo título de una canción que tiene con Belinda.
Después de echarse las manos a la cara, todavía incrédula, la artista reconoció el valor de poder donar: "Es lo más bonito. Ganar un premio está guay, pero si lo que tú vives y tú logras es para otras personas, vale el triple. Tenía muchas ganas de donar a la Fundación Soñar Despierto, hay un montón de niños y niñas que lo necesitan. Me alegro de que se vea un poquito que estoy esforzándome". Esta fundación ayuda a niños, adolescentes y jóvenes que crecen o han crecido en centros de acogidas tras haber sido separados de sus familias como medida de protección. La misión es proporcionarles las mismas oportunidades de futuro del resto de niños". El mejor resumen del trabajo de Mala lo hizo Casanova antes de irse: "Solo una persona especial puede hacer un plato tan especial".
La discusión entre Parada y Alejo
En este séptimo episodio, MasterChef Celebrity 10 viajó a Cádiz para visitar la costa de Tarifa y disfrutar del sorprendente conjunto arquitectónico romano Baelo Claudia. Para dar consejo a los aspirantes y hablarles de estrategia - él fue el rey en su edición- Jesulín visitó de nuevo las cocinas y fue testigo de la elección de capitanes, con Soraya y Torito como los elegidos. La cantante compartió cocinas con Alejo, Juanjo, Rosa y Parada. Por su parte, el presentador dirigió a Mariló, Mala, Miguel y Valeria.
Con un menú espectacular diseñador por Ángel León, el cocinado comenzó sorprendentemente tranquilo. Pero poco a poco la cosa se fue calentando, primero con el beso de Torito en el culo de Miguel Torres, y posteriormente con el enfrentamiento entre Parada y Alejo. El actor y el ex presentador de Cine de Barrio se enzarzaron después de que José Manuel dijera que Alejo y Juanjo estaban hablando mal de Soraya. El volumen se elevó y el conflicto escaló con gritos y acusaciones. "Si yo te dijera lo que dicen de ti cuando no estás...", llegó a afirmar Parada a Alejo. Soraya como capitana no pudo más con la tensión y terminó entre lágrimas, superada por el descontrol de la situación. Jordi Cruz tuvo que serenar el ambiente, tranquilizando a la cantante y dando varias directrices para reconducir el cocinado.
En las valoraciones, los jueces pidieron explicaciones y Alejo, mucho más calmado, aseguró que "en el fragor del cocinado nos hemos levantado la voz, pero no creo que ninguno de los dos nos tengamos rencor por eso". El actor cerró su intervención pidiendo a Parada que terminara la frase acusatoria que lanzó hacia él durante la prueba. Ante la negativa del presentador, Alejo sentenció: "¿No lo vas a decir? Entonces eres un cagón". Jordi de nuevo intervino para pedir paz: "Lo habéis sacado de quicio, aquí se acaba la discusión. Tenéis mucho que reflexionar".
Esta discusión sin duda tuvo bastante que ver en la decisión final. el equipo rojo fue el mejor y Soraya, Rosa, Juanjo, Alejo y Parada tendrían que luchar en eliminación por permanecer una semana más en MasterChef Celebrity 10. Eso sí, como nota positiva, antes de volver a plató, Alejo y Parada tuvieron un primer acercamiento para solucionar su enfrentamiento. Esto hizo que la última prueba comenzara llena de tranquilidad y paz.
Con la trifulca solucionada, llegó el momento de volver a pensar únicamente en cocina. La permanencia en el programa estaba en juego. Después de recibir a Antonio Carmona como invitado de la noche, los jueces explicaron el reto basado en las albóndigas. Posteriormente, cada delantal negro cocinó las albóndigas de un país diferente. Rosa Benito, por ser la mejor de su equipo en el reto anterior, eligió el orden de selección de cada plato y la cosa quedó de la siguiente manera: Rosa, la elaboración española; Juanjo, la japonesa; Soraya, la marroquí; Alejo, la estadounidense; y Parada, la de Túnez.
Tras el cocinado, los jueces salvaron primero a Juanjo y a Parada, dejando en la cuerda floja a Rosa, Soraya y Alejo. Pero lo que nadie esperaba era que solo uno de ellos se salvaría, dejando una doble expulsión. Así lo anunció Pepe: "Rosa y Alejo. Vuestras albóndigas no estaban a la altura". En la galería, los delantales blancos se quedaron en shock. Rosa y Alejo se despidieron de una manera súper elegante, poniendo en valor el cariño recibido por sus compañeros y compañeras: "Salimos por la puerta grande. Ha sido un súper viaje. Hemos disfrutado mucho".
