Â¡Nueva doble expulsiÃ³n en 'MasterChef Celebrity 10'! Rosa Benito y Alejo Sauras cuelgan el delantal

"El aspirante que no continúa en MasterChef Celebrity 10 es Rosa... ¡y Alejo!" Así fue el inesperado anuncio de Pepe Rodríguez en el séptimo programa de la edición y que dejó sin palabras a los celebrities. Sus platos no alcanzaron el nivel y los dos fueron expulsados. Pero hubo mucho más. Un escape room, la visita de William Levy, una prueba por equipos en Cádiz con pique Parada-Alejo incluido y una prueba de albóndigas. ¿Qué más se puede pedir? Te lo contamos todo.

La noche arrancó con la llegada de Eduardo Casanova, que revolucionó las cocinas y ayudó a los aspirantes a completar un peculiar escape room, donde cada prueba superada significó contar con más ingredientes. El reto escondió un homenaje a la dieta mediterránea: frutas y hortalizas, legumbre, frutos secos, pescados, carnes magras y aceite de oliva. Pero la cosa no se quedó ahí y cada celebrity tuvo que añadir una técnica de vanguardia a su plato.

Tras un cocinado donde Eduardo Casanova llegó a bendecir a Miguel Torres, llegó el turno de las valoraciones. Y ahí los jueces volvieron a ser implacables. Pero cuatro aspirantes brillaron por encima del resto: Mala, Rosa, Parada y Valeria. El mejor de los cuatro tuvo la oportunidad de donar los 4.000 euros y el privilegio fue para Mala. La rapera fue la número uno con su plato de puré de coliflor con verduritas glaseadas y lomos de lenguado aromatizados con manzana, al que llamó 'Todavía me acuerdo de ti', el mismo título de una canción que tiene con Belinda.

Después de echarse las manos a la cara, todavía incrédula, la artista reconoció el valor de poder donar: "Es lo más bonito. Ganar un premio está guay, pero si lo que tú vives y tú logras es para otras personas, vale el triple. Tenía muchas ganas de donar a la Fundación Soñar Despierto, hay un montón de niños y niñas que lo necesitan. Me alegro de que se vea un poquito que estoy esforzándome". Esta fundación ayuda a niños, adolescentes y jóvenes que crecen o han crecido en centros de acogidas tras haber sido separados de sus familias como medida de protección. La misión es proporcionarles las mismas oportunidades de futuro del resto de niños". El mejor resumen del trabajo de Mala lo hizo Casanova antes de irse: "Solo una persona especial puede hacer un plato tan especial".