Así fue el homenaje de MasterChef Celebrity 10 al "grande entre los grandes": Martín Berasategui

50 años dentro del mundo de la gastronomía no se cumplen todos los días. Y MasterChef Celebrity 10 ha querido despedir las pruebas de exteriores de por todo lo alto, viajando a Donosti para rendir homenaje al "grande entre los grandes", el maestro Martín Berasategui. Hablar de Martín es hablar de pasión, humildad y dedicación. Su cocina ha conquistado paladares y corazones en todo el mundo. Cumple 50 años de genuina dedicación a la gastronomía, que le han convertido en el cocinero español que atesora más estrellas Michelin: 12 en 7 restaurantes.

MasterChef Celebrity 10 viajó a Donosti para reunir en el palacio de Miramar a familiares y amigos de Berasategui. Miguel Torres, Juanjo Bona y Torito fueron los encargados de elaborar una selección de los platos más icónicos de Martín, con el objetivo de conseguir la segunda chaquetilla de duelista. Pero la dificultad estuvo a la altura de semejante reto, con estos platos como protagonistas: Gilda con tartar de atún, cuajo de tomate y alcaparras; Ostra con jugo de aceituna y wasabi; Huevo con salsa y lámina de carpaccio de papada de cerdo ibérico; Caldo de chipirón salteado con su crujiente y ravioli cremoso de su tinta; Chuleta de cordero lechal con colinabo y trazos de olivas negras; y Zanahoria con mango, coco y crema helada de mandarina.

Antes de arrancar la prueba, Martín quiso dejar una bonita reflexión sobre su recorrido en la gastronomía: "Ser buena persona me ha salido rentable, he transmitido, he contagiado y he ilusionado y trabajé duro para ser el mejor profesional que podía ser. Aunque ahora, 50 años más tarde, me sigo llamando a mí mismo el eterno aprendiz. Lo que me ha pasado está muy por encima del mejor sueño que tuve. Estoy encantado". Samantha no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar que el legado de Martín va más allá de los fogones, porque su expresión "Garrote", ha entrado en el diccionario de la RAE.

Tras un cocinado intenso, donde Miguel, Juanjo y Torito se entregaron al 100%, Jordi quiso agradecer a Martín su contribución a la gastronomía española y mundial: "Ha sido una jornada inolvidable. Martín, gracias por estos 50 años. Nos encanta que formes parte de nuestra historia". Visiblemente emocionado, Berasategui devolvió el agradecimiento: "Por nada del mundo pensé que iba a tener un regalo así, merece la pena dejarte la vida por esta profesión tan bonita si vas a tener alrededor lo que he visto hoy".

La escena terminó con Martín llorando con su nieta en brazos y saludando uno a uno a todos los comensales de su homenaje: "Es el mejor día de mi vida,. Ha merecido la pena haber trabajado tanto. Aunque viva 3000 años más, me tendré que pellizcar todos los días de la suerte que he tenido de tener una familia así y unos amigazos que están a mi lado para que yo disfrute tanto de la vida y de la gastronomía".