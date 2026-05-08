'Hantavirus, última hora', en 'Informe Semanal'
- Además, actualizará la situación en el Golfo Pérsico y el rol de EE.UU., y hablará del talento femenino que se pierde en el sector científico
- Sábado 9 de mayo, a las 21:30 horas en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play
‘Informe Semanal’ está pendiente de las últimas noticias sobre la alerta desatada por el hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius. Tan solo horas antes de que el buque se acerque a las costas canarias, el programa conectará con el puerto de Granadilla (Tenerife) para detallar cómo será el operativo de evacuación de sus pasajeros.
Entre ellos, hay ciudadanos de 22 países y 14 españoles que se encuentran en buen estado, pero que serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid) para guardar una cuarentena voluntaria.
‘Los enredos de Trump’
Las idas y venidas de Trump en la escena internacional han mostrado, hasta ahora, una gestión caótica y muchas veces contradictoria con repercusiones planetarias. Para Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano, "su narcisismo y personalismo es algo que está muy patente. No hay aliados ni enemigos. Hay fuertes y débiles". Según Juan Ignacio Crespo, analista financiero, "se le pueden achacar muchos defectos, entre ellos que no ha pasado nunca por una escuela de urbanidad" y añade que "es un líder como la copa de un pino".
Los intentos de asesinato han alimentado ese mito que él mismo cultiva, aunque sus giros empiezan a restarle apoyos dentro del movimiento MAGA. Desde confrontar con el Papa hasta lanzar una sorpresiva operación en Venezuela saltándose la legalidad internacional, el presidente de EE.UU. se mueve entre la retórica agresiva, los ultimátums cambiantes y las ofertas de negociación. Se ve en el actual conflicto con Irán, que se prolonga bajo un frágil alto al fuego. Y no está obteniendo los resultados que esperaba. Ya ha apuntado que su próximo objetivo es Cuba. "Que la otra parte esté confundida. Que un día exijas una cosa, otro día exijas otra. Todo eso forma parte de la estrategia de Trump: pedir los máximos, para forzar a la otra parte a una posición reactiva y de confusión", afirma Daniel Gil Iglesias, analista político.
Unos 1.500 buques siguen atrapados en el Golfo Pérsico por el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras los mercados energéticos y las bolsas mundiales reaccionan al ritmo de cada gesto de distensión y amenaza. "La parte aguda de la crisis energética ha pasado", asegura Crespo. Aunque el comisario europeo de Energía ha advertido de un "verano difícil" ante lo que podría ser la "crisis energética más grave de la historia".
Frustrado con la respuesta europea ante la guerra en Irán y con una OTAN en entredicho, Trump retirará tropas de Alemania y amenaza con hacerlo en otros países. Ya se desmarcó de Ucrania. Decisiones que presionan a los líderes europeos a repensar su seguridad. "Cuando Trump dice directamente que la UE se ha creado para joder a Estados Unidos, podemos ver claramente que ahora mismo viene contra la Unión Europea. Está intentando por todos los medios, incluyendo el apoyo de lo que Washington llama partidos patrióticos, es decir la ultra derecha dentro de diferentes países europeos, está intentando destruir el proyecto de la UE", asegura Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
Ha dado rienda suelta a su intervencionismo en América Latina y su estrategia de seguridad nacional también coloca al Indopacífico como prioridad. De alto voltaje puede ser el encuentro que la próxima semana celebrará con el mandatario chino Xi Jinping en Beijing. Para Carlota García Encina, "lo que está tratando de hacer la administración Trump es asegurarse su postura global y ante esa postura tiene una serie de retos que son Rusia, China y en menor nivel, quizás Irán".
‘El talento que se pierde’
La crisis del hantavirus vuelve a colocar sobre la mesa la importante de la ciencia y el valor de las recomendaciones científicas. Para Guita, alumna de 1º de la ESO, el rostro de la ciencia es el de "un chico con bata y gafas". Su percepción pone de manifiesto la urgencia de visibilizar referentes femeninos en el sector científico, donde a pesar de los avances en igualdad de género, las mujeres solo representan el 39,6% del personal investigador en España según el último informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La presencia femenina desciende de forma significativa en los puestos de mayor responsabilidad, y aunque las mujeres son ya mayoría en la universidad representando un 57% del alumnado, las cifras disminuyen a medida que avanza la carrera científica. "Se abre lo que llamamos una tijera", nos cuenta Eloisa del Pino, la segunda mujer en presidir el CSIC en sus 86 años de historia: "Cuando llegan al nivel más alto hemos perdido a mujeres por el camino y tenemos un 30% de mujeres y un 70% de varones".
Hay un riesgo de sesgos, por ejemplo, en Medicina o en Tecnología. Maite López Sánchez, catedrática de Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Barcelona, es tajante: "Si dejamos a las mujeres fuera de la creación, después el encaje va a ser mucho más complicado". Esta falta de perspectiva se traslada también a la salud. Elena Élez, oncóloga en el Institut Vall d'Hebron (VHIO), destaca un déficit trascendental: "Si estamos evaluando la seguridad de un medicamento solo en hombres, puede ser que no estemos llegando a una recomendación correcta" para las pacientes.
Las mujeres científicas siguen percibiendo mayores obstáculos en aspectos clave como la conciliación, el temor a que la maternidad penalice sus carreras y el acceso equitativo a oportunidades de promoción. La ingeniera informática Carol Bonnin aborda la sobrexigencia constante: "Tienes que demostrar mil veces más que un compañero. Son años picando piedra para validar tu posición y esto es pesadísimo".
Proyectos como Hypatia Mars buscan derribar barreras de género, mostrando perfiles femeninos en el sector aeroespacial. "Que las niñas vean que somos de carne y hueso, de aquí, que hacemos cosas increíbles de ciencia, y que piensen que realmente pueden hacer lo que ellas quieran", resume Estel Blay, ingeniera y comandante de Hypatia III, la misión que en verano de 2027 llevará por primera vez a científicas españolas a una base del Ártico.