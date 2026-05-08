'Hantavirus, última hora', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ está pendiente de las últimas noticias sobre la alerta desatada por el hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius. Tan solo horas antes de que el buque se acerque a las costas canarias, el programa conectará con el puerto de Granadilla (Tenerife) para detallar cómo será el operativo de evacuación de sus pasajeros.

Entre ellos, hay ciudadanos de 22 países y 14 españoles que se encuentran en buen estado, pero que serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid) para guardar una cuarentena voluntaria.

‘Los enredos de Trump’ Las idas y venidas de Trump en la escena internacional han mostrado, hasta ahora, una gestión caótica y muchas veces contradictoria con repercusiones planetarias. Para Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano, "su narcisismo y personalismo es algo que está muy patente. No hay aliados ni enemigos. Hay fuertes y débiles". Según Juan Ignacio Crespo, analista financiero, "se le pueden achacar muchos defectos, entre ellos que no ha pasado nunca por una escuela de urbanidad" y añade que "es un líder como la copa de un pino". Los intentos de asesinato han alimentado ese mito que él mismo cultiva, aunque sus giros empiezan a restarle apoyos dentro del movimiento MAGA. Desde confrontar con el Papa hasta lanzar una sorpresiva operación en Venezuela saltándose la legalidad internacional, el presidente de EE.UU. se mueve entre la retórica agresiva, los ultimátums cambiantes y las ofertas de negociación. Se ve en el actual conflicto con Irán, que se prolonga bajo un frágil alto al fuego. Y no está obteniendo los resultados que esperaba. Ya ha apuntado que su próximo objetivo es Cuba. "Que la otra parte esté confundida. Que un día exijas una cosa, otro día exijas otra. Todo eso forma parte de la estrategia de Trump: pedir los máximos, para forzar a la otra parte a una posición reactiva y de confusión", afirma Daniel Gil Iglesias, analista político. Unos 1.500 buques siguen atrapados en el Golfo Pérsico por el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras los mercados energéticos y las bolsas mundiales reaccionan al ritmo de cada gesto de distensión y amenaza. "La parte aguda de la crisis energética ha pasado", asegura Crespo. Aunque el comisario europeo de Energía ha advertido de un "verano difícil" ante lo que podría ser la "crisis energética más grave de la historia". Frustrado con la respuesta europea ante la guerra en Irán y con una OTAN en entredicho, Trump retirará tropas de Alemania y amenaza con hacerlo en otros países. Ya se desmarcó de Ucrania. Decisiones que presionan a los líderes europeos a repensar su seguridad. "Cuando Trump dice directamente que la UE se ha creado para joder a Estados Unidos, podemos ver claramente que ahora mismo viene contra la Unión Europea. Está intentando por todos los medios, incluyendo el apoyo de lo que Washington llama partidos patrióticos, es decir la ultra derecha dentro de diferentes países europeos, está intentando destruir el proyecto de la UE", asegura Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Ha dado rienda suelta a su intervencionismo en América Latina y su estrategia de seguridad nacional también coloca al Indopacífico como prioridad. De alto voltaje puede ser el encuentro que la próxima semana celebrará con el mandatario chino Xi Jinping en Beijing. Para Carlota García Encina, "lo que está tratando de hacer la administración Trump es asegurarse su postura global y ante esa postura tiene una serie de retos que son Rusia, China y en menor nivel, quizás Irán".