El Método Delicious: receta de guiso de albóndigas
- Marta Sanahuja cocina el plato estrella de su infancia, las albóndigas de casa de sus abuelos
- Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y EN PLAY
'El Método Delicious' nos permite conocer las recetas que forman el universo de Delicious Martha. Hoy nos adentramos en las cocinas de Marta Sanahuja a cocinar un guiso de albóndigas muy especial, las de casa de sus abuelos. Los guisos son una forma de demostrar amor a la gente que tienes cerca y así nos lo cuenta Marta a través de esta sencilla, pero muy sabrosa receta.
Con esta receta de albóndigas no solo tienes un buen plato para sorprender en casa, si no que también puedes aprovecharlo con un bocadillo perfecto. Un bocadillo tremendamente jugoso gracias al truco de la “humidificadora”, un tip que aprendió de su serie favorita, Friends.
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¿Qué hacer con las albóndigas que sobren?
En el Método Delicious no se desperdicia nada, Marta nos cuenta su receta de aprovechamiento favorita desde que es adolescente: el bocata de albóndigas. Este bocadillo hecho con las sobras del guiso de albóndigas está basado en su serie favorita. ¿Cuál es el truco para el bocadillo perfecto? Abre tu barra de pan y saca la miga, será tu “humidificadora”. Moja la “humidificadora” en la salsa y monta tu bocadillo. Fácil y ¡Delicious! Cada martes tendrás un nuevo episodio en RTVE Play y EN PLAY, y que cada miércoles también lo podrás disfrutar en YouTube. Ya no tienes excusa para no cocinar en casa.