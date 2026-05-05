'El Método Delicious' nos permite conocer las recetas que forman el universo de Delicious Martha. Hoy nos adentramos en las cocinas de Marta Sanahuja a cocinar un guiso de albóndigas muy especial, las de casa de sus abuelos. Los guisos son una forma de demostrar amor a la gente que tienes cerca y así nos lo cuenta Marta a través de esta sencilla, pero muy sabrosa receta.

Con esta receta de albóndigas no solo tienes un buen plato para sorprender en casa, si no que también puedes aprovecharlo con un bocadillo perfecto. Un bocadillo tremendamente jugoso gracias al truco de la “humidificadora”, un tip que aprendió de su serie favorita, Friends.

El Método Delicious: receta de guiso de albóndigas El Método Delicious: receta de guiso de albóndigas Ingredientes Preparación Para las albóndigas:

400 g de carne picada

1 calabacín

Sal

Pimienta

Orégano

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

Para la salsa:

4 tomates

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 cucharada de maizena

500 ml de caldo de verduras o pollo

Para la guarnición:

2 patatas

Guisantes Rallar bien un calabacín. Se usará como sustitutivo del pan de molde de la receta tradicional. Una vez rallado escurrir bien el agua. Mezclar con la carne picada y las especias y añadir un huevo para amalgamar. Bolear las albóndigas con cuidado, marcar en una olla y reservar. Añadir a la olla 4 tomates troceados, la cebolla picada y dos dientes de ajo picaditos. Dejar que sofría bien. Triturar y colar. Añadir 500 ml de caldo, la hoja de laurel y una cucharada de maizena para que espese. Añadir de nuevo las albóndigas, las patatas cortadas en trozos pequeños y los guisantes. Una vez esté hecha la patata las albóndigas estarán perfectas para emplatar.