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El Método Delicious: receta de guiso de albóndigas

  • Marta Sanahuja cocina el plato estrella de su infancia, las albóndigas de casa de sus abuelos
  • Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y EN PLAY
El Método Delicious: receta de guiso de albóndigas
El Método Delicious: receta de guiso de albóndigas RTVE Play
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'El Método Delicious' nos permite conocer las recetas que forman el universo de Delicious Martha. Hoy nos adentramos en las cocinas de Marta Sanahuja a cocinar un guiso de albóndigas muy especial, las de casa de sus abuelos. Los guisos son una forma de demostrar amor a la gente que tienes cerca y así nos lo cuenta Marta a través de esta sencilla, pero muy sabrosa receta.

Con esta receta de albóndigas no solo tienes un buen plato para sorprender en casa, si no que también puedes aprovecharlo con un bocadillo perfecto. Un bocadillo tremendamente jugoso gracias al truco de la “humidificadora”, un tip que aprendió de su serie favorita, Friends.

El Método Delicious: receta de guiso de albóndigasEl Método Delicious: receta de guiso de albóndigas
Ingredientes Preparación
  • Para las albóndigas:
  • 400 g de carne picada
  • 1 calabacín
  • Sal
  • Pimienta
  • Orégano
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de cebolla en polvo
  • Para la salsa:
  • 4 tomates
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharada de maizena
  • 500 ml de caldo de verduras o pollo
  • Para la guarnición:
  • 2 patatas
  • Guisantes
  1. Rallar bien un calabacín. Se usará como sustitutivo del pan de molde de la receta tradicional.
  2. Una vez rallado escurrir bien el agua.
  3. Mezclar con la carne picada y las especias y añadir un huevo para amalgamar.
  4. Bolear las albóndigas con cuidado, marcar en una olla y reservar.
  5. Añadir a la olla 4 tomates troceados, la cebolla picada y dos dientes de ajo picaditos.
  6. Dejar que sofría bien. Triturar y colar.
  7. Añadir 500 ml de caldo, la hoja de laurel y una cucharada de maizena para que espese.
  8. Añadir de nuevo las albóndigas, las patatas cortadas en trozos pequeños y los guisantes.
  9. Una vez esté hecha la patata las albóndigas estarán perfectas para emplatar.

¿Qué hacer con las albóndigas que sobren?

En el Método Delicious no se desperdicia nada, Marta nos cuenta su receta de aprovechamiento favorita desde que es adolescente: el bocata de albóndigas. Este bocadillo hecho con las sobras del guiso de albóndigas está basado en su serie favorita. ¿Cuál es el truco para el bocadillo perfecto? Abre tu barra de pan y saca la miga, será tu “humidificadora”. Moja la “humidificadora” en la salsa y monta tu bocadillo. Fácil y ¡Delicious! Cada martes tendrás un nuevo episodio en RTVE Play y EN PLAY, y que cada miércoles también lo podrás disfrutar en YouTube. Ya no tienes excusa para no cocinar en casa.

El bocadillo de albóndigas alternativo de Delicious Martha

El bocadillo de albóndigas alternativo de Delicious Martha RTVE Play

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