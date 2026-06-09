Postres saludables en el Método Delicious: Trenza de chocolate

Para la masa:

430g de harina

5,5g de levadura seca de panadero

50g de azúcar

50g de mantequilla

1 huevo

200ml de leche

Para el relleno:

65g de chocolate 70%

15g de cacao puro

30g de azúcar glass

35g de mantequilla

Para el almíbar:

100ml de agua

30g de azúcar

Disolver la levadura en la leche templada, añadir el azúcar. En un bol amplio, mezclar la harina con el huevo y la leche con la levadura. Amasar, en caso de que se haga con amasadora durante 10'. A mano, amasar hasta que vaya tomando forma de masa. Añadir la mantequilla y terminar de amasar con hasta obtener una masa homogénea, suave y muy elástica. Formar una bola e introducirla en un bol limpio ligeramente engrasado. Tapar con film transparente y dejar reposar hasta que doble su volumen durante 1 hora y media. Derretir la mantequilla y el chocolate del relleno a fuego medio mientras reposa la masa. Mezclar junto con el azúcar glass y el cacao en el mismo recipiente hasta que quede bien hidratado. Pasado el tiempo de levado, desgasificar levemente con el puño y volver a formar una bola. En la superficie de trabajo enharinada, extender la masa en forma de rectángulo (de 30×40 cm. aproximadamente, aunque no es sumamente importante porque luego se enrollará la masa). Sobre la masa estirada y con la ayuda de una cuchara, extender el relleno de chocolate y mantequilla, dejando un borde de 2 cm. en todo el rectángulo. Para enrollar la masa, empezar cogiendo el lado más largo y doblar hacia adentro, haciendo un poco de presión pero no en exceso para que el relleno no se salga de la masa. Enrollar hasta el otro extremo, dejando el borde en la parte inferior del cilindro. Es decir, que el mismo peso de la masa selle la apertura de la masa. Con un cuchillo afilado, cortar longitudinalmente el cilindro por la mitad, dejando ver distintas capas de masa y de relleno en las dos partes que tenemos. Coger un extremo de una de las dos partes y juntarlo con el mismo extremo de la otra parte. Con cuidado, pasar una parte por encima de la otra, como si se hiciera una trenza: Una parte por encima y la otra por debajo, hasta llegar a los extremos finales, que se juntan y presionan para sellarlos. Engrasar un molde de plumcake y forrar con papel vegetal para facilitar el desmolde. Pasar la trenza al molde, previamente engrasado, cubrir con film transparente y dejar reposar 30 minutos aproximadamente. Precalentar el horno a 175ºC. Cuando el horno esté a la temperatura, hornear en la parte intermedia del horno durante 30 minutos. Abrir el horno y, con una aguja, pinchar en el centro para comprobar que está cocido. Si sale limpia, sacar la trenza del horno y dejar dentro del molde. Mientras enfría, preparar el almíbar. En un cazo a fuego medio, calentar el agua y el azúcar hasta que éste se disuelva, sin remover. Cuando llegue a ebullición, dejar cocer 2 minutos hasta que reduzca un poco. Retirar del fuego y pintar la trenza, aún caliente. Dejar enfriar por completo a temperatura ambiente. Una vez frío, desmoldar y disfrutar