Nazareth Castellanos habla claro sobre la ansiedad: "No tenía ni idea de mí misma"
- La neurocientífica habla con Mercedes Milá sobre ansiedad, respiración, meditación y sobrecarga mental
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Nazareth Castellanos visita Me meto en un jardín para hablar de salud mental con Mercedes Milá desde un lugar poco habitual: no solo qué nos pasa cuando estamos mal, sino qué podemos hacer cada día para estar mejor. La neurocientífica y divulgadora cree que la ciencia ha dedicado mucho tiempo al dolor y a la enfermedad, pero bastante menos a entender qué significa estar bien.
"De cada 100 artículos de salud mental, 99 se dedican a los aspectos más negativos", explica a Mercedes Milá. Esa realidad la llevó a cambiar parte de su investigación. Después de años estudiando el Alzheimer, el daño cerebral traumático y el daño cerebral en neonatos, Castellanos empezó a mirar hacia otro sitio: la relación entre cuerpo, cerebro, respiración y bienestar.
Saber mucho y no saber de una misma
Uno de los momentos más personales llega cuando recuerda su propia ansiedad. "Yo sé hacer ecuaciones cuánticas y de campos electromagnéticos y no tengo ni idea de mí misma", reconoce. Había acumulado títulos, conocimiento y experiencia científica, pero sentía que le faltaba algo básico.
"Soy una analfabeta en inteligencia emocional", sostiene. Para Castellanos, el sistema educativo ha enseñado muchas materias necesarias, pero durante años ha dejado fuera otra igual de importante: aprender a reconocer las emociones y saber qué hacer con ellas.
Ahí entra también la respiración. Según explica, la forma en la que respiramos da información sobre cómo está el cerebro, especialmente las zonas relacionadas con la emoción. Cuando hay tristeza o ansiedad, la respiración se altera. Por eso, regularla puede ayudar: "Si yo hago que mi respiración sea regular, el cerebro sabe cuándo va a llegar la siguiente respiración y eso le calma".
Meditación, jueces y mucho ruido mental
La conversación también aborda las críticas que recibió cuando empezó a investigar neurociencia y los efectos positivos de la meditación en nuestra salud. Algunos sectores la acusaron de acercarse a la pseudociencia. Ella lo rebate con una idea sencilla: llamar pseudociencia a algo sin mirar antes los estudios publicados tampoco era muy científico.
En esa misma línea aparece José María Márquez "Gopala", jurista y maestro de yoga, que cuenta cómo ha enseñado respiración, silencio y meditación a unos 3.000 jueces y fiscales de toda España. Porque aprender a calmarse y controlar nuestras emociones también puede ser una herramienta de trabajo.
Castellanos cierra con una advertencia muy actual: los entornos urbanos y digitales nos exponen a ruidos, pantallas y estímulos constantes. Aunque no les prestemos atención, el cerebro los procesa y se cansa. El resultado es fatiga, falta de concentración y desmotivación. Y en los niños, con cerebros aún en desarrollo, el impacto puede ser mayor.
Este episodio nos deja una reflexión importante: quizá estar bien no dependa solo de evitar el malestar, sino de aprender a escucharnos antes de que el cuerpo y la cabeza tengan que gritar.