Nazareth Castellanos habla claro sobre la ansiedad: "No tenía ni idea de mí misma"

Nazareth Castellanos visita Me meto en un jardín para hablar de salud mental con Mercedes Milá desde un lugar poco habitual: no solo qué nos pasa cuando estamos mal, sino qué podemos hacer cada día para estar mejor. La neurocientífica y divulgadora cree que la ciencia ha dedicado mucho tiempo al dolor y a la enfermedad, pero bastante menos a entender qué significa estar bien.

"De cada 100 artículos de salud mental, 99 se dedican a los aspectos más negativos", explica a Mercedes Milá. Esa realidad la llevó a cambiar parte de su investigación. Después de años estudiando el Alzheimer, el daño cerebral traumático y el daño cerebral en neonatos, Castellanos empezó a mirar hacia otro sitio: la relación entre cuerpo, cerebro, respiración y bienestar.

Saber mucho y no saber de una misma Uno de los momentos más personales llega cuando recuerda su propia ansiedad. "Yo sé hacer ecuaciones cuánticas y de campos electromagnéticos y no tengo ni idea de mí misma", reconoce. Había acumulado títulos, conocimiento y experiencia científica, pero sentía que le faltaba algo básico. "Soy una analfabeta en inteligencia emocional", sostiene. Para Castellanos, el sistema educativo ha enseñado muchas materias necesarias, pero durante años ha dejado fuera otra igual de importante: aprender a reconocer las emociones y saber qué hacer con ellas. Ahí entra también la respiración. Según explica, la forma en la que respiramos da información sobre cómo está el cerebro, especialmente las zonas relacionadas con la emoción. Cuando hay tristeza o ansiedad, la respiración se altera. Por eso, regularla puede ayudar: "Si yo hago que mi respiración sea regular, el cerebro sabe cuándo va a llegar la siguiente respiración y eso le calma".