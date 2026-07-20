Miguel Ángel Guerra, nuevo director del Centro de Producción de RTVE en Canarias

El periodista Miguel Ángel Guerra (Las Palmas de Gran Canaria, 1984) es el nuevo director del Centro de Producción de RTVE en Canarias. Sustituye en el cargo a Francisca González, a quien RTVE agradece el trabajo realizado en el Centro de Producción de Canarias.

Miguel Ángel Guerra es Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera profesional ha estado ligada desde su inicio a RTVE. Su primer destino fue el centro de TVE en Tenerife en 2010, a donde llegó tras las prácticas de carrera en 2009 y tras un breve paso por la redacción de la Televisión Canaria en Fuerteventura.

Tras dos años contratado en RTVE, trabajó como redactor y presentador en Antena 3, Telecinco y La Sexta, en sus sedes de Madrid y Canarias. Posteriormente asumió la presentación de varios formatos en Radio Televisión Canaria antes de volver a RTVE durante la erupción del volcán de La Palma en 2021.

Ha desarrollado diferentes labores dentro de la corporación RTVE. En Madrid ha formado parte como redactor del Telediario de fin de semana, ha sido editor y presentador en el Canal 24 horas y en Canarias ha desarrollado los mismos trabajos en las diferentes ediciones del Telecanarias.

Además de en Madrid y en Canarias, donde ha cubierto dos erupciones volcánicas (El Hierro y La Palma), estuvo contratado durante dos años en la Unidad Informativa de RTVE en Alicante hasta diciembre de 2024. En La Comunidad Valenciana hizo las coberturas completas del incendio del edificio de Campanar y de la Dana de Valencia.

Desde marzo de 2025 y hasta la actualidad ha desarrollado su labor como Jefe de la Unidad de Informativos de TVE en Canarias.