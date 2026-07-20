Vive la gran celebración del Mundial 2026 esta tarde en RTVE

España conquistó este domingo su segundo Mundial tras un torneo impecable que ha podido seguirse en todos los canales de RTVE. Para acompañar a la Selección Española en la celebración de su triunfo, La 1, Canal 24 horas, Teledeporte, RTVE Play y TVE Internacional ofrecerán esta tarde una programación especial que retransmitirá en directo el recorrido y la gran fiesta de los campeones del mundo con la afición. También RNE se volcará con el recibimiento a la Selección.

RTVE estará pendiente de todos los movimientos de La Roja desde su llegada a España, que tendrá lugar este mediodía al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y que ofrecerá en directo el programa ‘Mañaneros 360’.

Tras el Telediario 1, ‘Directo al grano’ se emitirá a su hora habitual, desde las 15:45 horas, centrado en las celebraciones del Mundial, y a las 17:20 horas comenzará un programa especial de Deportes, ‘La segunda estrella es nuestra’, que irá en simultáneo en La 1, Canal 24 horas, Teledeporte, RTVE Play y TVE Internacional. El especial lo presentarán Nico de Vicente y Paco Caro con una mesa de debate con Felipe del Campo, Gonzalo Miró, Alex Argelés, Cristina Bea y Alvaro Von Richetti. Después tomarán el relevo para continuar con la narración de las celebraciones Marcos López y Lara Gandarillas.

El especial incluirá el recibimiento del rey Felipe VI y la familia real al completo en el Palacio de la Zarzuela, y a continuación la recepción en el Palacio de la Moncloa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Después, comenzará el multitudinario recorrido en autobús de la Selección por las calles de Madrid en dirección a la Plaza de Cibeles, donde tendrá lugar la gran fiesta por el triunfo en el Mundial 2026. Desde las 18.00 horas y para amenizar la espera en este lugar habrá actuaciones musicales, como las de Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest, y muchas sorpresas.

La emisión de esta programación especial afectará a la programación habitual de tarde y de prime time de La 1. Hoy no se emitirán ‘La Promesa’, ‘Valle Salvaje’, ‘Malas lenguas’, ‘Aquí la tierra’ y ‘El Grand Prix’.

Especial de RTVE Noticias Por su parte, RTVE Noticias ofrecerá por primera vez un programa especial en directo concebido exclusivamente para redes sociales y plataformas digitales para vivir la espera de la llegada de la Selección Española de Fútbol a Madrid y conectar con el ambiente que se respira en las calles antes del inicio de las celebraciones por el triunfo. ‘España espera a La Roja: Estrella 2’ enlazará con los especiales de TVE y RNE dedicados a la llegada del equipo nacional a Madrid. También contará con diferentes reporteros situados en diferentes puntos para ver la emoción de los aficionados que quieran ver la Copa del Mundo. El espacio estará conducido por los prescriptores del YaTDigo, Isabella Rocafull y Daniel Cargol.