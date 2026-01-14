¿Estamos preparados para un tsunami?: Dos documentales nos dan las claves sobre el mayor desastre natural del siglo
- Se recogen testimonios de las personas que sobrevivieron al tsunami de Indonesia, en 2004
- Tsunami, la ola que cambió el mundo y ¿Preparados para el Tsunami?, ya en RTVE Play
Era una mañana de San Esteban, "una mañana de postal". Esta es la idea en la que coinciden muchos de los supervivientes del gran tsunami que azotó la costa de Sumatra en 2004, en Indonesia, y que provocó el mayor desastre natural del siglo XXI. Este tsunami fue la consecuencia del terremoto de magnitud 9,1 en la escala de Richter: todo ello se llevó por delante a 230.000 personas en más de una docena de países.
Cuando se cumplen más de veinte años de esta catástrofe natural, el documental Tsunami, la ola que cambió el mundo, que se puede ver en RTVE Play, recoge testimonios de personas que sobrevivieron a esta tragedia, pero que perdieron a familiares y amigos aquella mañana de diciembre en la que todo parecía normal. "Sentí que solo nos quedaba aceptar nuestro destino", dice una mujer que perdió a buena parte de su familia en el tsunami y a la que le cuesta recordar todo aquello.
En este documental, se recogen testimonios de personas locales, pero también se viaja a países europeos en los que viven muchos supervivientes que estaban aquel año pasando la Navidad en Indonesia. En Francia, una mujer cuenta cómo perdió a sus padres, a su hermana y a sus sobrinos pequeños. Ella se salvó de milagro: "Al darme la vuelta vi cómo la tierra se levantaba. No me daba cuenta de que era agua". En esos momentos se encontraba con su familia en la zona de Khao Lak, en Tailandia.
Con varias personas afectadas, se recrean escenas en los lugares en los que estaban aquel día. Un hombre salió a navegar con sus tres hijos pequeños y un amigo. Tomó la decisión de ir mar adentro para salvar la vida. Allí, en medio del mar, se dieron cuenta de lo que venía. "El mar parecía una especie de lavadora", afirma. Él, como muchos otros, hace referencia a las consecuencias psicológicas que sufren los supervivientes.
¿Estamos preparados en España?
Además de recordar lo que pasó en 2004, en otro documental llamado ¿Preparados para el Tsunami? se analiza por qué se producen estos fenómenos tan graves, y qué posibilidades hay de que suceda algo parecido en la península Ibérica. La pregunta que se desprende de todo esto es si, realmente, estamos preparados para afrontar una situación así en la que el mar destroza todo lo que está a su paso.
El tsunami más importante de Europa sucedió hace más de 200 años, y la peor parte se la llevó Portugal. Con todo ello, en este documental se analiza si la tecnología actual puede servir para alertar sobre este tipo de fenómenos y que así sus consecuencias sean mucho menores.