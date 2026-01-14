¿Estamos preparados para un tsunami?: Dos documentales nos dan las claves sobre el mayor desastre natural del siglo

Era una mañana de San Esteban, "una mañana de postal". Esta es la idea en la que coinciden muchos de los supervivientes del gran tsunami que azotó la costa de Sumatra en 2004, en Indonesia, y que provocó el mayor desastre natural del siglo XXI. Este tsunami fue la consecuencia del terremoto de magnitud 9,1 en la escala de Richter: todo ello se llevó por delante a 230.000 personas en más de una docena de países.

Cuando se cumplen más de veinte años de esta catástrofe natural, el documental Tsunami, la ola que cambió el mundo, que se puede ver en RTVE Play, recoge testimonios de personas que sobrevivieron a esta tragedia, pero que perdieron a familiares y amigos aquella mañana de diciembre en la que todo parecía normal. "Sentí que solo nos quedaba aceptar nuestro destino", dice una mujer que perdió a buena parte de su familia en el tsunami y a la que le cuesta recordar todo aquello.

En este documental, se recogen testimonios de personas locales, pero también se viaja a países europeos en los que viven muchos supervivientes que estaban aquel año pasando la Navidad en Indonesia. En Francia, una mujer cuenta cómo perdió a sus padres, a su hermana y a sus sobrinos pequeños. Ella se salvó de milagro: "Al darme la vuelta vi cómo la tierra se levantaba. No me daba cuenta de que era agua". En esos momentos se encontraba con su familia en la zona de Khao Lak, en Tailandia.

Con varias personas afectadas, se recrean escenas en los lugares en los que estaban aquel día. Un hombre salió a navegar con sus tres hijos pequeños y un amigo. Tomó la decisión de ir mar adentro para salvar la vida. Allí, en medio del mar, se dieron cuenta de lo que venía. "El mar parecía una especie de lavadora", afirma. Él, como muchos otros, hace referencia a las consecuencias psicológicas que sufren los supervivientes.