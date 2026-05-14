Begoña Gómez recurre la decisión de juzgarla por jurado y acusa a Peinado de actuar "por ser cónyuge" de Sánchez

La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra de la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio por jurado popular en el procedimiento contra ella por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En el escrito, al que ha tenido acceso RTVE, su equipo jurídico acusa al instructor de actuar contra ella "por ser cónyuge" del jefe del Ejecutivo.

Ante la decisión de enviarla a juicio con jurado popular, el escrito presentado por el letrado sostiene que "los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hayan en absoluto acreditados", o bien "no encajan en los supuestos de conexidad delictiva que se encuentran recogidos en la Ley del Jurado".

El equipo jurídico de la mujer de Pedro Sánchez ya había solicitado este miércoles al juez que dejara en suspenso su causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decidoiera si avala o revoca la propuesta del magistrado de que sea juzgada ante un jurado popular.

"La única conclusión que puede extraerse del auto es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del presidente del Gobierno, como con claridad se expresa en el fundamento jurídico decimoséptimo", señala el recurso del abogado de Gómez.

La defensa de la investigada en el mismo proceso en el que están encausados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, indica que no comprende "cómo se pude vincular" el acceso de Sánchez a la Presidencia del Gobierno "con un cambio significativo en la actividad profesional de Gómez".

El abogado y exministro Antonio Camacho, que ejerce su defensa, señala que Gómez se dedicaba al ámbito de la consultoría y ya tenía actividad docente "desde muchos años antes" de que empezara a codirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

"Dicho 'error' solo se entiende si lo que se pretende es vincular dicho acceso a la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas en mi representada que no habrían sido posibles sin el mismo", expone, para agregar que "la única conclusión que puede extraerse es que se la está investigando por ser cónyuge" de Sánchez.