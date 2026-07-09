La Fiscalía pide la absolución para Begoña Gómez que "percibió 0 euros" por la cátedra en la Complutense

La Fiscalía ha pedido la absolución para Begoña Gómez, para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez y para el empresario Juan Carlos Barrabés, en su escrito de conclusiones finales tras la instrucción del caso por el juez Juan Carlos Peinado. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid tiene que resolver sobre los recursos y si procede la apertura de juicio con jurado por presunta malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, delitos de los que se acusa a las dos primeras, mientras que a Barrabés se le imputan los dos últimos.

En una cronología de la carrera profesional de los tres acusados, la Fiscalía señala entre otros hechos que la esposa del presidente del Gobierno "percibió cero euros" por la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y que se trataba de una actividad no retribuida.

Además, el fiscal señala que la relación de Begoña Gómez con la Universidad la Complutense de Madrid empezó en 2012, seis años antes de que Sánchez llegara a Moncloa y que la cátedra se creó conforme al marco normativo vigente.

Sobre la carta de recomendación que firmó como codirectora del Máster en Fundraising en apoyo a la iniciativa de grupo Barrabés The Valley, dice la Fiscalía que no fue la única que dio su apoyo a este programa, para el que un total de 35 empresas y entidades sociales también remitieron cartas de apoyo.