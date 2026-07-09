La Fiscalía pide la absolución para Begoña Gómez que "percibió 0 euros" por la cátedra en la Complutense
- También pide la absolución de su asesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés
- Así lo recoge el escrito de conclusiones finales al cierre de la instrucción de la causa
La Fiscalía ha pedido la absolución para Begoña Gómez, para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez y para el empresario Juan Carlos Barrabés, en su escrito de conclusiones finales tras la instrucción del caso por el juez Juan Carlos Peinado. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid tiene que resolver sobre los recursos y si procede la apertura de juicio con jurado por presunta malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, delitos de los que se acusa a las dos primeras, mientras que a Barrabés se le imputan los dos últimos.
En una cronología de la carrera profesional de los tres acusados, la Fiscalía señala entre otros hechos que la esposa del presidente del Gobierno "percibió cero euros" por la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y que se trataba de una actividad no retribuida.
Además, el fiscal señala que la relación de Begoña Gómez con la Universidad la Complutense de Madrid empezó en 2012, seis años antes de que Sánchez llegara a Moncloa y que la cátedra se creó conforme al marco normativo vigente.
Sobre la carta de recomendación que firmó como codirectora del Máster en Fundraising en apoyo a la iniciativa de grupo Barrabés The Valley, dice la Fiscalía que no fue la única que dio su apoyo a este programa, para el que un total de 35 empresas y entidades sociales también remitieron cartas de apoyo.
No consta explotación mercantil del software
En cuanto al software Transforma TSC, la fiscal hace una relación de los hechos, desde que Begoña Gómez contactó a través de terceros, el 7 de septiembre de 2022 y el 24 de febrero de 2023, con los responsables de la gestión de patentes de la UCM, cuando comenzaron los trámites para registrar dicho software o programa informático y página web a nombre de la UCM, al igual que el dominio, aunque no llegó a materializarse, ya que debía estar finalizado.
Los dominios transformatsc.org, transformatsc.es y terminado en '.com' fueron dados de alta en ARSYS INTRNET SL por la coordinadora de la cátedra extraordinaria Blanca de Juan el 21 de septiembre de 2022 y su gestión fue transferida el 14 de julio de 2023 a Begoña Gómez que abonó desde entonces las facturas anuales de renovación de los dominios.
La sociedad Transforma TSC SL se constituyó el 21 de noviembre de 2023 y la Fiscalía recoge en el escrito que no consta que ni dicha sociedad ni ninguno de los tres acusados, a título individual ni directa ni indirectamente, haya hecho una explotación mercantil de dicho programa informático.
Respecto a Cristina Álvarez, la fiscal señala que la retribución que ha percibido es la que le corresponde como funcionario eventual desde que fue nombrada en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno tras la moción de censura, y que se ha hecho conforme a la normativa vigente.