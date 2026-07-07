Bolaños ve "innecesarias" las medidas cautelares a Begoña Gómez: "Tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia"

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ve "innecesarias" las medidas cautelares del juez Juan Carlos Peinado en la causa que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, después de que su juzgado haya decidido autorizar su viaje para asistir a la graduación de su hija en Londres pero no a la cumbre de la OTAN en Ankara, a la que había sido invitada por la primera dama turca. "Una amplísima mayoría" de la sociedad considera "como es lógico" que tiene "cero riesgo de eludir la acción de la justicia porque va rodeada en todo momento de policías nacionales", ha asegurado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha respondido que "ninguno de los dos países forman parte del espacio europeo de Seguridad y Justicia", pero con ambos existe una "cooperación judicial y policial extraordinaria" y en el caso de Turquía su homólogo recientemente estuvo en España y él tiene pendiente visitar a su colega en ese país: "La cooperación es extraordinaria con ambos".

"Si se rompe el principio de igualdad sí que nos haría dudar" El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, no ha entrado a valorar la decisión del juzgado, ha asegurado que no sería capaz de opinar sobre una decisión de este tipo, pero lo que sabe es que "somos todos iguales" ante la justicia y que "si se rompe ese principio", se rompe un "valor que sí nos haría dudar", y considera que Sánchez ha "forzado al máximo las instituciones". "Hablamos mucho de la justicia, pero la moral, la ética y los principios también tendríamos que tenerlos en cuenta, entonces que la mujer del presidente utilice la estructura del Gobierno o las influencias por ser la mujer de, para hacer según qué cosas, no sé lo que dirá la justicia pero eso no está bien, los españoles no lo ven bien", ha advertido Bravo en Las Mañanas de RNE al ser preguntado por la encuesta del CIS que revela que tres de cada cuatro españoles consideran que la justicia no es imparcial. El juez autoriza a Begoña Gómez a viajar a la graduación de su hija pero no a la cumbre de la OTAN Mientras, por parte de Vox, su líder, Santiago Abascal, entrevistado en Telecinco, ha dicho que no tiene una valoración personal sobre el permiso del juzgado a Begoña para viajar al extranjero, pero cree que la esposa del presidente del Gobierno es "capaz de todo, igual que Sánchez". Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, al ser preguntada en la rueda de prensa del Congreso tras la junta de portavoces, por la decisión ha preferido no entrar a hacer valoraciones y se ha limitado a decir que habrá tenido sus razones. Su postura, como partido personado en causas de corrupción, ha dicho, es que aquello en que no estén de acuerdo lo van a manifestar por los cauces previstos jurídicamente, por medio de recursos y "este no es el lugar".