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La acusación popular pide a Peinado que Begoña Gómez y Cristina Álvarez testifiquen por los contratos de Barrabés

  • También solicita que declare como testigo su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez
  • La UCO recoge en un informe mensajes entre los responsables de evaluar las ofertas de expedientes adjudicados
La acusación popular pide a Peinado que Begoña Gómez testifique por los contratos de Barrabés El empresario Juan Carlos Barrabés a su salida del Tribunal de Instancia de Madrid este lunes
El empresario Juan Carlos Barrabés a su salida del Tribunal de Instancia de Madrid este lunes. EFE/ Fernando Villar
RTVE.es

La acusación popular del caso de Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que la esposa del presidente del Gobierno y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, testifiquen en la pieza separada que investiga presuntas irregularidades en los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés por posible prevaricación administrativa y fraude a los intereses de la Unión Europea a raíz de los contratos de la entidad pública Red.es que le fueron adjudicados.

En el escrito, la acusación señala el análisis elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que señalaba una "decisiva arbitrariedad" y trato de favor en contratos adjudicados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, enviado a juicio. 

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El informe recoge varios mensajes entre los responsables de evaluar las ofertas de expedientes adjudicados al empresario, que ayudó a Begoña Gómez a poner en marcha su cátedra en la complutense.

La UCO detecta "arbitrariedad" y trato de favor en contratos adjudicados al empresario Barrabés por Red.es
La UCO detecta "arbitrariedad" y trato de favor en contratos adjudicados al empresario Barrabés por Red.es Noemí San Juan

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