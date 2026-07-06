La acusación popular pide a Peinado que Begoña Gómez y Cristina Álvarez testifiquen por los contratos de Barrabés

La acusación popular del caso de Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que la esposa del presidente del Gobierno y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, testifiquen en la pieza separada que investiga presuntas irregularidades en los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés por posible prevaricación administrativa y fraude a los intereses de la Unión Europea a raíz de los contratos de la entidad pública Red.es que le fueron adjudicados.

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Las acusaciones populares solicitan que Begoña Gómez declare como testigo en la pieza separada en la que está imputado el empresario Barrabés por presuntos delitos de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/OyyFowA9pi“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 6, 2026

En el escrito, la acusación señala el análisis elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que señalaba una "decisiva arbitrariedad" y trato de favor en contratos adjudicados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, enviado a juicio.

El informe recoge varios mensajes entre los responsables de evaluar las ofertas de expedientes adjudicados al empresario, que ayudó a Begoña Gómez a poner en marcha su cátedra en la complutense.