La Audiencia de Madrid empezará a deliberar el 13 de julio sobre los recursos de Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid ha fijado el 13 de julio para empezar a deliberar sobre los recursos interpuestos por la Fiscalía y las defensas de los tres acusados en el caso Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés recurrieron la decisión del juez instructor de abrir juicio oral contra ellos en un procedimiento con jurado popular.

En su auto, el juez Juan Carlos Peinado acordaba la apertura de juicio oral con jurado para Gómez y Álvarez por los delitos de malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida, y para empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Además, Peinado establecía como medida cautelar la retirada de pasaporte para Gómez, al considerar que existe riesgo de fuga y que los policías que la escoltan podrían "facilitar" su huida.

La decisión sobre la fecha de deliberación del tribunal llega menos de 24 horas después de que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, depositase su pasaporte en el juzgado, en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el magistrado. Gómez, además, tendrá que comparecer en sede judicial de forma quincenal y se le ha prohibido salir de territorio nacional.

La defensa de la mujer del presidente del Gobierno acusaba al instructor en su recurso de actuar contra ella "por ser cónyuge" del jefe del Ejecutivo.

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