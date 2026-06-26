La UCO detecta "arbitrariedad" y trato de favor en contratos adjudicados al empresario Barrabés por Red.es

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado una "decisiva arbitrariedad" y trato de favor en contratos adjudicados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, enviado a juicio por el juez Juan Carlos Peinado en el 'caso Begoña Gómez'. Así se desprende del último informe de la UCO, al que ha tenido acceso RTVE, en el que se reflejan varios mensajes entre los responsables de evaluar las ofertas de expedientes adjudicados al empresario, que ayudó a Begoña Gómez a poner en marcha su cátedra en la complutense.

"Estoy intentando cambiar las puntuaciones de las más altas para bajarlas, pero es que realmente me parecen buenas", dice uno de esos mensajes. Y tras un intercambio de mensajes la otra interlocutora responde: "Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí". Lo recoge el informe que el juez Peinado envió a la Unión Europea y cuyo contenido se ha conocido este viernes.

El informe que hay "adaptación de puntuaciones" de las ofertas Este intercambio forma parte del informe donde los agentes analizan, a petición de la Fiscalía Europea, correos electrónicos sobre la tramitación de dos expedientes de la empresa pública. El texto señala que "la valoración de todos los licitadores no se afronta con uniformidad a partir de los criterios preestablecidos". Más bien al contrario agrega que, "se observan diferentes elementos de los que subyace una decisiva arbitrariedad que marca el devenir de las licitaciones". Los agentes ponen como ejemplo "la inversión del planteamiento del proceso de valoración", precisando que "se altera el orden preestablecido": En vez de "analizar las ofertas para a partir de ahí realizar una valoración" de los distintos criterios, que den lugar a una puntuación definitiva, "se marcan determinadas pautas o se imponen puntuaciones concretas a las cuales se adapta la valoración textual". El juez del caso Begoña Gómez abre una nueva línea de investigación solo sobre el empresario Barrabés Como consecuencia de ello, según los investigadores "se realizan adaptaciones adicionales para enmascarar en la medida de lo posible estas modificaciones". Por ejemplo, "revisiones a la baja en la valoración de las ofertas puntuadas de manera similar a la principal damnificada en una penúltima revisión", "reconsideración que es obviada en la definitiva y más significativa reducción de la puntuación de este licitador". Además, "destaca la adaptación a las puntuaciones finales, una vez terminado el proceso, de las fichas de valoración previstas para recabar las valoraciones de cada evaluador", añade. "Más allá de resultar el primer clasificado en esta primera fase, con una ventaja considerable respecto al segundo", prosigue el informe, "la UTE The Valley-Barrabés resulta ser el principal beneficiado de la política de funcionamiento descrita".

La investigación señala un "antecedente" de trato favorable a Barrabés La investigación señala un "antecedente" de "trato similar en favor del grupo Barrabés", concretamente en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor de otro expediente, en el que "se habría enmascarado en el informe de valoración publicado la supuesta ausencia del 'Libro blanco' en la oferta de la UTE", unión temporal de empresas, de la que el grupo formaba parte, junto con KPMG". Este 'Libro blanco' era exigido por el pliego como un aspecto a puntuar dentro del criterio, de los que dependen de juicio de valor, en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota de entre todas las licitadoras", agrega. Begoña Gómez entrega al juez Peinado su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla El juez Peinado acordó abrir una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez', la causa sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea de Barrabés, ante supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos, en concreto ese último expediente que cita la UCO