La Fiscalía recurre por "injusta" la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y arremete contra el "escaso rigor" de Peinado

La Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez como medida cautelar adoptada al cierre de la instrucción del caso, pendiente de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de si envía a juicio a los acusados. En el recurso, al que ha tenido acceso RTVE, el fiscal califica la medida de innecesaria, injustificada, inmotivada, desproporcionada, contraria a los fines de la ley, "sencillamente injusta".

En el recurso, el fiscal arremete contra el "escaso rigor y mesura" con que Peinado ha adoptado la decisión y como ejemplo señala el hecho de que en el auto de medidas cautelares citara una resolución de la sección 16 de la Audiencia de Madrid que avala una pena cautelar de prisión provisional en un delito contra la salud pública. Es como "no decir nada", ya que no se indica las circunstancias personales concretas de los afectados, señala la Fiscalía.

El juzgado había autorizado el pasado lunes a la esposa del presidente del Gobierno a viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija pero no a la cumbre de la OTAN en Ankara en la que había sido invitada por la primera dama turca para acudir como parte de la delegación española.

La retirada del pasaporte es una de las medidas cautelares que el juez acordó como último paso tras cerrar la instrucción por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía considera que no concurre el riesgo de fuga que ve el juez para tomar esta decisión y que las medidas adoptadas —además de la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la comparecencia en le juzgado cada 15 días— no han sido motivadas ni justificadas.

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