El actor Antonio Durán "Morris", padrino de 'Días de cine'

‘Días de cine’ nombra padrino al actor vigués Antonio Durán Moreiras, “Morris”, conocido por sus papeles en ‘Princesas’ o ‘A Esmorga’ o la serie ‘Fariña’. Entre los estrenos, destacan la versión live-action de ‘Vaiana’ o la española ‘Haciendo amigos’, con Quim Gutiérrez y Antonio Resines. El programa de La 2 también recuperará la figura del cineasta Robert Bresson.

Antonio Durán Moreiras cuenta que empezaron a llamarle “Morris” en el colegio, un mote que acabó por convertir en nombre artístico. Durante la charla con el director de ‘Días de cine’, Gerardo Sánchez, “Morris” confiesa que cuando decidió “por casualidad” ser actor , acabó por transformarse en “todos los personajes posibles”. Comenzó presentando en televisión, pasó por la comedia de situación para, posteriormente, de la mano de Fernando León de Aranoa , obtener un papel en ‘Los lunes al sol’ y acabar descubriendo su faceta más inquietante en ‘Princesas’. Después vendrían largomentrajes como ‘A Esmorga’, ‘Celda 211’, ‘Pieles’ o su recordada interpretación del despiadado narco Manuel Charlín en ‘Fariña’.

Los estrenos más destacados

La factoría Disney presenta la versión en imagen real de ‘Vaiana’, película de animación de 2016 ambientada en las islas del Pacífico que recibió dos nominaciones en los Óscars. En ‘Marielle lo sabe todo’, Julia y Tobías son una pareja aparentemente idílica hasta que un fenómeno inesperado provoca que afloren secretos ocultos. Dirigida por Frédéric Hambalek, mereció la nominación al Oso de Oro en el Festival de Berlín 2025. Y de Francia llega ‘La copia perfecta’, un thriller de Jean-Paul Salomé ambientado en el París de la posguerra sobre la historia real de Jan Bojarski, un refugiado polaco conocido como “El Cézanne de la falsificación”.

Imagen promocional de 'Vaiana'

En cuanto al cine español, ‘Haciendo amigos’ presenta a dos atracadores de poca monta a quienes dan vida Quim Gutiérrez y Antonio Resines. Tras atracar una joyería, se topan con Eva (Megan Montaner), la monitora de un grupo de teatro compuesto por personas con discapacidad. David Marqués, guionista de ‘Campeones’, dirige esta comedia producida por Santiago Segura.

Imagen de 'Marielle lo sabe todo'

Completan los estrenos ‘Tal vez’, escrita y dirigida por Arima León y que cuenta con la mítica trapecista Pinito del Oro en una historia que está protagonizada por Adriana Ugarte, Salva Reina, Tatiana Santana y Antonia San Juan; y ‘Las corrientes’, película argentina escrita y dirigida por Milagros Mumenthaler.

En plena canícula veraniega, ‘Días de cine’ recupera la obra de uno de los cineastas más singulares de la historia, el francés Robert Bresson, quien dijo que el cine sonoro “había inventado el silencio” y cuya sombra planea sobre la obra de cineastas como el finlandés Aki Kaurismäki.

Además, como cada semana, una nueva entrega de las recomendaciones de ‘Días de cine’.