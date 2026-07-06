'Versión Española' emite los cortos premiados del XXIII Concurso de Cortometrajes Versión española / SGAE

‘Versión Española’ despide la temporada con la emisión de los trabajos premiados del XXIII Concurso de Cortometrajes Versión española / SGAE: ‘I walked through the wall’, de Pablo Larcuen (primero), ‘Dicen que tu padre’, de Aitor Abio (segundo), y ‘Bariazioak’, de Lur Olaizola (tercero). Los premios de interpretación son para la actriz Izaro Nieto por ‘Dicen que tu padre’ y los actores Juanma Lara y Andrés Suárez ex aequo por ‘Verderojo’.

Los directores de los tres cortometrajes premiados, los intérpretes galardonados y cuatro de los cinco miembros del jurado visitarán este martes el plató del programa presentado por Cayetana Guillén Cuervo.

Antonio Hens, Pablo Larcuen, Cayetana Guillén Cuervo y Óscar Romagosa, durante el coloquio de 'Versión Española'

El jurado, compuesto por la directora Marta Matute, el actor Pepe Lorente, Antonio Hens, director institucional del Audiovisual de Fundación SGAE, Marina Díaz del Instituto Cervantes y Javier Estrada, director del Festival de Valladolid, ha elegido los mejores cortos entre los doce que fueron seleccionados para la sección oficial y que se han emitido en el programa desde abril. A la convocatoria de 2026 se presentaron 1.210 cortometrajes.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha incluido el certamen como categoría de festival calificador de los Premios Goya.

Primer premio: ‘I walked through the wall’, de Pablo Larcuen Una mujer, que se siente completamente atrapada en una vida de servicio a su familia como esposa y como madre abnegada, descubre accidentalmente el poder de atravesar paredes. La historia de Pablo Larcuen, triunfadora entre los 12 trabajos finalistas, ha obtenido un premio de 8.000 euros.

Segundo premio: ‘Dicen que tu padre’, de Aitor Abio Cuando su padre se ve envuelto en un escándalo del que no quiere hablar, Izaro intenta proteger a su hermana pequeña manteniéndola al margen. Izaro Nieto ha sido nombrada mejor actriz del concurso por su papel protagonista en este trabajo premiado con 4.000 euros. El director de 'Dicen que tu padre', Aitor Abio, junto a Cayetana Guillén Cuervo y Marta Matute