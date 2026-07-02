'Historia de Nuestro Cine' se suma al Mundial de Fútbol con 'En fuera de juego'

‘Historia de Nuestro Cine’ se suma a la programación especial de RTVE con motivo del Mundial de Fútbol con la emisión de la coproducción ‘En fuera de juego’ (David Marqués, 2011), protagonizada por Fernando Tejero y Diego Peretti. La presentación de la película la llevará a cabo el crítico cinematográfico de Eldiario.es y colaborador del programa, Javier Zurro.

Coloquio en torno al fútbol y cine, en HNC

En el coloquio intervendrán Marta Díaz de Lope Díaz, directora y guionista de ‘Pioneras: solo querían jugar’ (2026), película participada por RTVE que se alzó con el Premio del Público en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga y que se ha estrenado en salas el pasado 12 de junio; Carlos Marañón, periodista, director de la revista Cinemanía y autor del libro ‘Fútbol y cine. El balompié en la gran pantalla’, que es además hijo del mítico futbolista del Espanyol, Rafael Marañón; y junto a ellos, Javier Ocaña, colaborador habitual del programa y crítico cinematográfico del diario El País.