'Historia de Nuestro Cine' se suma al Mundial de Fútbol con 'En fuera de juego'
- Un programa que repasará la presencia del fútbol en el cine español y que se une a la programación especial de RTVE para el Mundial
- #HNCMundialRTVE: viernes 3 de julio, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de Nuestro Cine’ se suma a la programación especial de RTVE con motivo del Mundial de Fútbol con la emisión de la coproducción ‘En fuera de juego’ (David Marqués, 2011), protagonizada por Fernando Tejero y Diego Peretti. La presentación de la película la llevará a cabo el crítico cinematográfico de Eldiario.es y colaborador del programa, Javier Zurro.
En el coloquio intervendrán Marta Díaz de Lope Díaz, directora y guionista de ‘Pioneras: solo querían jugar’ (2026), película participada por RTVE que se alzó con el Premio del Público en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga y que se ha estrenado en salas el pasado 12 de junio; Carlos Marañón, periodista, director de la revista Cinemanía y autor del libro ‘Fútbol y cine. El balompié en la gran pantalla’, que es además hijo del mítico futbolista del Espanyol, Rafael Marañón; y junto a ellos, Javier Ocaña, colaborador habitual del programa y crítico cinematográfico del diario El País.
‘En fuera de juego’
Comedia dramática en torno al fútbol. Su protagonista, Diego, es un médico argentino traumatizado por el fútbol desde su infancia. Javi, un representante de chavales que empiezan a jugar al fútbol, mánager español de tercera, sueña con una oportunidad que cambie su suerte. De repente, el descubrimiento de un joven crack argentino unirá a Javi y a Diego en una aventura común llena de sorpresas. Protagonizada por Fernando Tejero y Diego Peretti, acompañados de Laura Pelerittu, Chino Darín, Laura Pamplona, Hugo Silva y Carmen Ruiz.