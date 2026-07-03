'Atención Obras’' viaja al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

‘Atención Obras’ se desplaza esta semana hasta Almagro (Ciudad Real) para ofrecer un programa especial dedicado íntegramente a la 49ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, una de las grandes citas culturales del verano.

Cayetana Guillén Cuervo conducirá un programa especial desde algunos de los espacios más emblemáticos de la localidad manchega, que hasta el 26 de julio vuelve a convertirse en el gran punto de encuentro del teatro clásico con más de 50 espectáculos repartidos en una veintena de escenarios históricos. Compañías nacionales e internacionales, estrenos absolutos y propuestas que dialogan con el legado del Siglo de Oro protagonizan una edición que vuelve a llenar de cultura las calles de Almagro.

El plato fuerte de la emisión es la entrevista en profundidad a Laila Ripoll, directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), realizada en el Patio del Claustro del Museo Nacional de Artes Escénicas. Ripoll presenta el estreno absoluto de su esperada adaptación de ‘El caballero de Olmedo’, de Lope de Vega, montaje que ha inaugurado oficialmente el certamen en el Teatro Adolfo Marsillach y que podrá verse hasta el 12 de julio. El programa se cuela además en los ensayos de la obra para descubrir cómo la directora aborda el verso desde una mirada contemporánea, viva y despojada de solemnidad, con el objetivo de acercar el teatro clásico al público del siglo XXI. Además, adelanta algunas de las líneas maestras de la temporada 2026-2027 de la CNTC, que celebrará el 40º aniversario de la compañía.

Laila Ripoll y Cayetana Guillén Cuervo © Pablo Lorente