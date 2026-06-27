Adriana Ozores, actriz: "He descubierto el ritmo interno con los textos clásicos"

Adriana Ozores presenta en Atención Obras la historia El jardín quemado, del dramaturgo Juan Mayorga. La actriz ha conversado con Cayetana Guillén-Cuervo sobre su trayectoria encima de los escenarios y sus aprendizajes.

"Es un descubrimiento que he tenido hace relativamente poco, ahora con El jardín quemado, y es un diapasón interno; es decir, el ritmo interno que te enseña y que te has de aprender con un texto clásico", ha expresado la intérprete en el programa cultural de La 2.

Ozores, que recibió hace siete años el Premio Corral de Comedias, no ha dudado en elogiar los clásicos como una escuela de interpretación: "Con los textos del Siglo de Oro españolaprendes algo que te va a servir para siempre, estés haciendo televisión, estés haciendo cine, estés haciendo teatro; es un sentido del ritmo interno, de cuándo sí, cuándo no, hasta dónde sí, hasta dónde no".

La actriz Adriana Ozores con la presentadora de 'Atención Obras', Cayetana Guillén-Cuervo.t

El jardín quemado Precisamente, la obra que protagoniza en el Teatro de La Abadía de Madrid, El jardín quemado, aborda cuestiones existenciales como dónde acaba la realidad y empieza la ficción o qué es la memoria histórica. La historia sucede en un manicomio, y Ozores interpreta a Garay, la directora de ese psiquiátrico. "La propuesta de Juan Mayorga explora dónde está la realidad, hasta dónde llega la locura, qué es el espacio vacío, qué es el espacio imaginal, qué es el espacio del recuerdo, qué es la memoria, qué es la memoria histórica... Son muchos los temas que introduce Juan en esta obra", asegura la actriz. El proceso de ensayos ha sido delicioso Adriana Ozores, actriz Ozores ha explicado que la obra invita a la reflexión ya desde el propio proceso de creación: "El proceso de ensayos ha sido delicioso, de gran apertura, de gran generosidad por parte de todos". La protagonista también ha citado una frase que ejemplifica la manera de trabajar del director: "Hay una frase de Juan Mayorga que a mí me ha fascinado: 'Los autores no tenemos por qué entender todo lo que escribimos". Es precisamente en esa historia que no acaba de concretarse del todo donde realmente se mueve todo el proceso creativo. "Entonces él navega en ese espacio de creación que no pasa por la cabeza, sino que es otra cosa", concluye la actriz.