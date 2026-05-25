María José Llergo retoma la gira por Europa después de la muerte de su abuelo y publica nuevo disco

Después de la muerte de su abuelo, que padecía Alzheimer, en noviembre del año pasado, la artista cordobesa María José Llergo asegura en Atención Obras que está en la etapa más estable de toda su vida. Se encuentra tranquila, con sus prioridades claras y alegre por publicar un nuevo disco. Este tercer álbum, que lanzó el 22 de mayo y se titula El juego, incluye 14 canciones, una de ellas dedicadas a su abuelo.

La interrupción de la gira por Europa En Manchester la cantante interrumpió su gira europea para pasar los últimos días de vida de su abuelo Pepe, junto a él: “Lo he acompañado hasta su último aliento, literal. Y eso es una bendición que la vida me ha dado. Poder volver de la gira de Europa y acompañarlo una semana completa”, explica Llergo. Lo he acompañado hasta su último aliento Su abuelo transmitió a la cantante su amor por el cante y le enseñó a cantar cuando era pequeña. De hecho, María José Llergo siempre ha dedicado todo lo que ha hecho y los reconocimientos que ha conseguido a sus abuelos: “Me daban un premio y para mí era una ley que antes de que acabara el día, el premio estuviera en su casa y que su casa estuviera llena de premios”. Además, según explica en el programa presentado por Cayetana Guillén Cuervo, la cordobesa ponía los temas a su abuelo para que se los validara y ella se quedaba así tranquila. El juego es el primer disco que ha publicado en el que no ha encontrado esas palabras de aprobación. La cantante María José Llergo en 'Atención Obras't

La vuelta a los escenarios El 12 de mayo arrancó en Luxemburgo la gira europea de Llergo. La buena acogida del público después de su vuelta a los escenarios fue “inesperada”. “Yo no sabía que iban a sentir tan profundo un lenguaje que no comparten. De allí no se habla el español y es un público como súper respetuoso, calladito durante toda la canción, pero cuando se acaba la canción aplauden con tanta fuerza que es un estruendo", comenta. "Me encanta saber que las raíces que ha puesto en mí mi abuelo son como alas y me llevan a la otra punta del mundo y puedo disfrutar de la música y compartirla con los mismos valores que él me enseñó”, añade. La cantante recorrerá otras ciudades del continente como Dublín, Londres o Ámsterdam. Acabará la gira el 2 de julio en A Coruña. En Atención Obras Llergo agradece a su público en Europa después del parón que tuvo que hacer en la gira por la muerte de su abuelo: “Aquí estoy con más fuerza. Aquí estoy mucho mejor que antes porque antes estaba muy preocupada y espero estar a la altura de vuestra espera”. Tengo que llorar todavía un montón. Está muy reciente En los conciertos, la cordobesa reconoce que el tema dedicado a su abuelo Pepe todavía no lo puede cantar porque no puede seguir cuando llega la palabra Alzheimer: “Me rompe”. “Lo tengo que transitar. Tengo que llorar todavía un montón. Está muy reciente. Tengo que aprender a colocar”, señala.