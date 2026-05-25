María José Llergo retoma la gira por Europa después de la muerte de su abuelo y publica nuevo disco
- El 12 de mayo la cantante María José Llergo ofreció un concierto en Luxemburgo y reinició su gira por Europa
- La artista cordobesa ha publicado su tercer álbum titulado El juego
Después de la muerte de su abuelo, que padecía Alzheimer, en noviembre del año pasado, la artista cordobesa María José Llergo asegura en Atención Obras que está en la etapa más estable de toda su vida. Se encuentra tranquila, con sus prioridades claras y alegre por publicar un nuevo disco. Este tercer álbum, que lanzó el 22 de mayo y se titula El juego, incluye 14 canciones, una de ellas dedicadas a su abuelo.
La interrupción de la gira por Europa
En Manchester la cantante interrumpió su gira europea para pasar los últimos días de vida de su abuelo Pepe, junto a él: “Lo he acompañado hasta su último aliento, literal. Y eso es una bendición que la vida me ha dado. Poder volver de la gira de Europa y acompañarlo una semana completa”, explica Llergo.
Lo he acompañado hasta su último aliento
Su abuelo transmitió a la cantante su amor por el cante y le enseñó a cantar cuando era pequeña. De hecho, María José Llergo siempre ha dedicado todo lo que ha hecho y los reconocimientos que ha conseguido a sus abuelos: “Me daban un premio y para mí era una ley que antes de que acabara el día, el premio estuviera en su casa y que su casa estuviera llena de premios”. Además, según explica en el programa presentado por Cayetana Guillén Cuervo, la cordobesa ponía los temas a su abuelo para que se los validara y ella se quedaba así tranquila. El juego es el primer disco que ha publicado en el que no ha encontrado esas palabras de aprobación.
La vuelta a los escenarios
El 12 de mayo arrancó en Luxemburgo la gira europea de Llergo. La buena acogida del público después de su vuelta a los escenarios fue “inesperada”. “Yo no sabía que iban a sentir tan profundo un lenguaje que no comparten. De allí no se habla el español y es un público como súper respetuoso, calladito durante toda la canción, pero cuando se acaba la canción aplauden con tanta fuerza que es un estruendo", comenta. "Me encanta saber que las raíces que ha puesto en mí mi abuelo son como alas y me llevan a la otra punta del mundo y puedo disfrutar de la música y compartirla con los mismos valores que él me enseñó”, añade.
La cantante recorrerá otras ciudades del continente como Dublín, Londres o Ámsterdam. Acabará la gira el 2 de julio en A Coruña. En Atención Obras Llergo agradece a su público en Europa después del parón que tuvo que hacer en la gira por la muerte de su abuelo: “Aquí estoy con más fuerza. Aquí estoy mucho mejor que antes porque antes estaba muy preocupada y espero estar a la altura de vuestra espera”.
Tengo que llorar todavía un montón. Está muy reciente
En los conciertos, la cordobesa reconoce que el tema dedicado a su abuelo Pepe todavía no lo puede cantar porque no puede seguir cuando llega la palabra Alzheimer: “Me rompe”. “Lo tengo que transitar. Tengo que llorar todavía un montón. Está muy reciente. Tengo que aprender a colocar”, señala.
La libertad de componer y ser
Para María José Llergo la libertad lo es todo. “No concibo que alguien me mande lo que tengo que cantar, lo que tengo que escribir o lo que tengo que llevar puesto. No lo concibo. Necesito ser libre para ser yo y también darle a los demás una cara honesta de lo que soy”, asegura.
No concibo que alguien me mande lo que tengo que cantar
En El juego la cantante ha tenido la libertad de jugar, crear y experimentar con el flamenco y hacer mezclas con otros tintes sonoros como la bachata en el tema ‘Otros besos’. “Mis canciones evolucionan como mis emociones y cada vez siento emociones más complejas, entonces necesito descubrir paisajes sonoros que puedan reflejar bien esa emoción compleja”, detalla.Y es que el mejor consejo que Llergo recibió de su abuelo fue: “Canta, cobra, pero no te vendas”. Lo sigue al pie de la letra.