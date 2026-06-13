Este es el homenaje de Pasión Vega a Pedro Almodóvar en su nuevo disco 'Pasión Almodóvar'
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Si piensas en las canciones de las películas de Pedro Almodóvar, ¿cuál te viene a la cabeza? La cantante Pasión Vega ha publicado un disco, Pasión Almodóvar, inspirado en los temas más icónicos de los films del director de cine. “Son canciones que al final se han quedado grabadas en nuestra memoria sentimental, en nuestras emociones”, comenta en el programa Atención Obras.
La artista no solo ha querido homenajear al cineasta manchego, también a las actrices, “a todas esas mujeres potentes, poderosas, maravillosas, que aparecen en su filmografía”.
La elección de los temas
En el álbum, la cantante alude a versiones de Chavela Vargas, Luz Casal, Lola Flores, Carlos Gardel, Los Panchos, etc. Según apunta en el programa presentado por Cayetana Guillén Cuervo, eligió los temas “desde lo más crudo”. En un inicio partía de una lista más extensa. Cuando empezó a cantarlos y a prepararlos eligió aquellos con los que sentía que “podía hacer un trabajo más personal y también más original”.
Pasión Vega ha trabajado en este proyecto musical junto al pianista y compositor Moisés Sánchez. Aunque sean versiones, han seleccionado aquellas con las que han ido sintiéndose más a gusto y con las que pudieran crear “algo verdaderamente único”. Tenían claro que querían crear su propia visión de cada una de las canciones que se incluyen en Pasión Almodóvar.
“Tenemos mucha conexión como músicos y, a través de este proyecto, era la oportunidad también de conocerle un poco más, de que él pudiera aportar también esa sabiduría y esa parte a veces clásica, a veces jazz…”, dice la artista sobre Moisés Sánchez. Además, asegura que comparten la forma de “sentir la música y la vida” y también la forma de trabajar “desde dentro hacia fuera”.
Una productora independiente
Lo que a mí me gusta es sentirme libre con lo que hago, elegir lo que hago y los tiempos
Pasión Vega ha producido por primera vez su disco. “Me independicé de todos los grandes estamentos, de las grandes discográficas y de las grandes productoras y monté mi propia oficina”, explica. Para la cantante, tener libertad y controlar su ritmo de trabajo es básico para crear su música: “Lo que a mí me gusta es sentirme libre con lo que hago, elegir lo que hago y los tiempos”. Principalmente, hace sus conciertos en teatros y auditorios, y el público, tal como dice, “sigue estando allí”. La quiere, y ella le sigue cuidando con proyectos como Pasión Almodóvar.